男性無聲殺手 攝護腺癌早期難察覺

林口長庚泌尿科教授馮思中說，攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，早期症狀並不明顯，多數人只覺「排尿怪怪的」，以致未能第一時間就醫，三分之一病例是在晚期才被發現。

馮思中指出，我國攝護腺癌發生率逐年上升，每年逾七千例新增診斷案例，在最新十大癌症死亡率的排名中，攝護腺癌上升至第五名，癌細胞一旦轉移至遠端，治療相當棘手。

馮思中還說，台灣患者確診時平均年齡為七十二歲，比歐美國家晚好幾年。攝護腺癌為美國男性癌症死亡第二大病因，但因大多數個案仍在早期發現，診斷中位年齡為六十七歲，較有機會達到「治癒」效果與目標。

國健署資料顯示，一一二年攝護腺癌死亡人數一八一五人，較上年下降百分之○點八，死亡率每十萬人口十五點七人，也較上年下降百分之○點七。若與一○二年比較，攝護腺癌死亡人數及死亡率分別上升百分之四十二點五及四十四點三，順位由第六升至第五。

馮思中表示，早期攝護腺癌很難察覺，初期症狀類似攝護腺肥大。攝護腺在膀胱出口處，隨著年齡增加而變大，組織增生造成膀胱出口阻塞，進而影響排尿功能，若長出腫瘤，也會出現類似症狀，確實容易混淆。

馮思中建議，男性到五○歲後，罹患攝護腺癌風險大增，應定期抽血測量攝護腺特定抗原，早期偵測攝護腺癌。有家族史者的檢查年齡應下修至四十五歲。

馮思中強調，年紀愈大，攝護腺癌機率愈高，有家族史者發生機率為一般人十倍以上。若拖到出現血尿、尿失禁等症狀，代表腫瘤侵犯尿道、膀胱，恐已錯失黃金治療期。