響應WHO世界無菸日提倡主題 藝人李㼈攜女兒共同宣導拒菸

為響應世界衛生組織（WHO）2025年世界無菸日的倡議主題「戳破誘惑:揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」，衛生局結合董氏基金會，聯手防制菸害並與國際接軌，更邀請藝人、戒菸大使李㼈與其女兒李紫嫣共同宣導，呼籲民眾拒菸，衛生局也將舉辦系列活動，有機會抽中Apple iPad及1600元禮券。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，新興菸品正透過直效行銷的方式在年輕人間擴散，以精心時尚的產品設計、萬變誘人的口味，吸引青少年，擴大尼古丁成癮市場，今年WHO進一步提出七大有效的菸害防制策略，包含禁止添加口味、規範產品設計、採素面包裝設計、全面禁止廣告、促銷與贊助、打造無任何菸品的環境、讓菸品難以取得、難以負擔、提高菸稅，以價制量。

林清麗強調，九成電子煙含甜味、花果香、薄荷等千萬種風味，對青少年特別具有吸引力。WHO更警告，青少年接觸電子煙後吸菸風險增3-8倍，吸食大麻風險增3.5倍，有責任守護孩子免於菸品危害，更應幫助孩子看見菸商真相、培養判斷力。

曾經菸齡27年、每天抽菸1包半的義工李㼈表示，2010年參加「戒菸就贏」比賽，除了戒菸，也帶動上千名台北市民一起到戒菸門診戒菸，李強調，戒菸或不吸菸，不僅是以身作則，也是為自己健康，更是為守護家人、保護工作夥伴。面對菸商以「無害」、「減害」等誤導推廣新興菸品，必須要讓年輕人知道真相，才能真正守護健康，「沒有開始、就不會上癮，才沒有傷害!」

衛生局也特別感謝擔任義工長達15年的李㼈與女兒李紫嫣，並頒發「戒菸楷模」、「拒菸楷模」感謝狀，紫嫣也拿出最新WHO最新推出的馬卡龍色彩四格漫畫，宣導拒菸。

局長黃建華表示，北市為響應WHO菸害防制最新倡議，即日起至2025年10月10日舉辦「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」答題抽獎活動，讓同學們在校園內就能接軌國際菸害防制最新資訊，正面迎戰菸商新招數，並有機會抽中Apple iPad及1600元禮券。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康