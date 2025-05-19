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響應WHO世界無菸日提倡主題 藝人李㼈攜女兒共同宣導拒菸

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
響應531世界無菸日拒絕所有菸品北市衛生局攜手董氏基金會戳破菸商行銷手法，並邀請藝人李㼈與其女兒李紫嫣共同宣導。圖／北市衛生局提供
響應531世界無菸日拒絕所有菸品北市衛生局攜手董氏基金會戳破菸商行銷手法，並邀請藝人李㼈與其女兒李紫嫣共同宣導。圖／北市衛生局提供

為響應世界衛生組織（WHO）2025年世界無菸日的倡議主題「戳破誘惑:揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」，衛生局結合董氏基金會，聯手防制菸害並與國際接軌，更邀請藝人、戒菸大使李㼈與其女兒李紫嫣共同宣導，呼籲民眾拒菸，衛生局也將舉辦系列活動，有機會抽中Apple iPad及1600元禮券。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，新興菸品正透過直效行銷的方式在年輕人間擴散，以精心時尚的產品設計、萬變誘人的口味，吸引青少年，擴大尼古丁成癮市場，今年WHO進一步提出七大有效的菸害防制策略，包含禁止添加口味、規範產品設計、採素面包裝設計、全面禁止廣告、促銷與贊助、打造無任何菸品的環境、讓菸品難以取得、難以負擔、提高菸稅，以價制量。

林清麗強調，九成電子煙含甜味、花果香、薄荷等千萬種風味，對青少年特別具有吸引力。WHO更警告，青少年接觸電子煙後吸菸風險增3-8倍，吸食大麻風險增3.5倍，有責任守護孩子免於菸品危害，更應幫助孩子看見菸商真相、培養判斷力。

曾經菸齡27年、每天抽菸1包半的義工李㼈表示，2010年參加「戒菸就贏」比賽，除了戒菸，也帶動上千名台北市民一起到戒菸門診戒菸，李強調，戒菸或不吸菸，不僅是以身作則，也是為自己健康，更是為守護家人、保護工作夥伴。面對菸商以「無害」、「減害」等誤導推廣新興菸品，必須要讓年輕人知道真相，才能真正守護健康，「沒有開始、就不會上癮，才沒有傷害!」

衛生局也特別感謝擔任義工長達15年的李㼈與女兒李紫嫣，並頒發「戒菸楷模」、「拒菸楷模」感謝狀，紫嫣也拿出最新WHO最新推出的馬卡龍色彩四格漫畫，宣導拒菸。

局長黃建華表示，北市為響應WHO菸害防制最新倡議，即日起至2025年10月10日舉辦「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」答題抽獎活動，讓同學們在校園內就能接軌國際菸害防制最新資訊，正面迎戰菸商新招數，並有機會抽中Apple iPad及1600元禮券。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 戒菸 WHO

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