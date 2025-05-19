78歲駕駛三峽高速衝撞死傷重 醫籲高齡換照應更嚴格

新北市1名78歲長者今下午4時許，開車行經三峽區北大國小前，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，經送醫搶救後，目前已知3人死亡，肇事原因仍待調查。

台灣老年學暨老年醫學會常務理事、台大醫院副院長黃國晉表示，台灣今年邁入超高齡社會，高齡駕駛愈來愈常見，目前國內高齡駕駛更換駕照的流程相對簡易，呼籲政府對高齡駕駛考照、換照機制應重新檢討，是否應比照國外機制採取更嚴格的做法。以他曾到澳洲參訪的經驗，澳洲對高齡長者換照時，都會經過模擬道路的實際測試，更能檢測出高齡駕駛面對緊急狀況時的臨場反應。

黃國晉說，經模擬道路的實際測試後，應再搭配健康評量，包括視覺、聽覺、平衡感、反應力等，因人步入高齡後，身體方面不如年輕時，若能以進行更為嚴謹的評估，這是為了自己，也為了他人，相關單位應可以努力，避免憾事再度發生。

至於，高齡幾歲後的換照需採取更嚴格的做法？黃國晉說，政府應參考國外相關標準及國內法規，在超高齡社會下，各界應開始省思高齡駕駛的問題，特別是職業駕駛應需多加注意。