明高溫飆36度 周六鋒面接近「午後全台有雨」

未來1周持續炎熱，高溫上看36度，中央氣象署預報員李名翔表示，明、後2天花東、恆春半島偶有短暫陣雨，午後大台北、宜花地區及山區有短暫雷陣雨，周六白天鋒面接近，午後幾乎全台有雨。周日鋒面通過，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨。

李名翔說，周五（23日）前花東、恆春半島偶有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後大台北、宜花地區及山區有短暫雷陣雨 ，尤其山區要留意較大雨勢。

周四（22日）北邊有鋒面接近北部海面，午後降雨明顯，大台北地區、各地山區都有局部大雨；周六（24日）白天鋒面接近，雲量增多，午後西半部、宜花地區及其他山區都有雷陣雨，幾乎全台有雨。

李名翔表示，周六晚間至周日（25日）鋒面通過，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨。

下周一（26日）鋒面通過，水氣還在，北部、宜蘭有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、花東地區及各地山區有雷陣雨。

下周三（28日）華中地區又有鋒面建立，預計下周四（29日）接近台灣，可能影響端午連假，但不確定性大還要再觀察。

溫度部分，李名翔表示，周六前各地還是高溫天氣，西半部約33至35度，東半部30至33度；周日鋒面通過，微弱東北風下來，北部略為降溫，但高溫仍有27至28度，中南部影響不大。