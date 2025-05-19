78歲老翁釀重大車禍 醫籲高齡駕駛「反應慢、視線差」風險倍增

新北市三峽北大國小旁，今天傍晚4點發生重大車禍，造成16人輕重傷，其中4人到院前已無生命跡象。肇事的小客車駕駛，是一名78歲老翁，「高齡駕駛」再度受到關注。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，年紀愈大、開車的風險愈高，主要是反應能力變慢，視線變差看不清楚路標。

陳亮宇指出，隨著年齡增長，體能、視力、聽力及反應能力難免會衰退，只要過了70歲，開車就有一定風險。「有些長輩很鐵齒，覺得開車能力沒問題，卻沒警覺老化造成某些身體機能改變。」他說，最明顯的就是注意力及辨識力下降，包括反應時間的延長，大不如年輕人。

陳亮宇說，高齡車禍肇事逐年增加，交通部雖然執行「高齡駕照管理制度」，要求75歲以上長者每3年定期換照。但是，不換照也沒什麼關係，因為新制未溯及既往，數十萬長者不受限制，加上換照門檻太寬鬆，並未建立有效駕照管理制度。他認為，政府應該強制規範長輩換照，同時進行身體健康檢查與駕駛能力評估。

「上了年紀，開車一定有風險，尤其是行駛到不熟悉的地方，或是道路施工，路邊各種人事物變化都會影響開車狀況。」陳亮宇強調，有些路段標線設計過於複雜，可能引發交通事故；長輩沒有跟上交通道路法規更新也是另一個原因，行駛過程還要看指示牌，容易分心。

除了反應能力，陳亮宇說，老年人常有白內障、眩光、黃斑部病變等眼疾，行駛過程中進入樹蔭或室內，視野突然變昏暗、無法調節光線，很容易出事。另外，有些長輩為了遮蔽強光，放下遮陽板甚至戴著大圓帽上路，在轉彎時變成遮住自己的視線。

他建議，多善用大眾運輸與無障礙交通服務，政府也應加強偏遠地區的交通，友善高齡長者。家中有長輩者，子女也要多關心家人身體狀況，過了65歲多善用免費健檢項目，包括認知功能及慢性病控制，由專業人員評估到底適不適合開車，降低事故風險。