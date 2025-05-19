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台鐵聯外鐵路3天內2度中斷 「最遠的那群人」怒了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台東縣議長吳秀華（右二）呼籲交通部重新檢討台鐵車種與路線調度，保留部分傾斜式列車運行於東部。圖／取自吳秀華臉書
台東縣議長吳秀華（右二）呼籲交通部重新檢討台鐵車種與路線調度，保留部分傾斜式列車運行於東部。圖／取自吳秀華臉書

台鐵電車車線斷落及豪大雨影響，台東聯外交通3天內2度中斷，北迴線和仁至崇德間仍雙向不通，影響聯外交通。立委黃建賓要中央檢討及強化海陸空緊急應變措施；議長吳秀華則砲轟說，東部交通連續受創，引起不少民怨，太魯閣號恐退出東部幹線及票價將漲，至今未見政府提出具體辦法。

5月16日下午，台鐵枋山至加祿間發生電車線斷落事故，台東往屏東、高雄方向列車雙向不通，直至晚間近8點才恢復通車。5月18日下午，北迴線花蓮和仁至崇德間又因豪大雨中斷，台東人無法搭火車北上。

立委黃建賓指出，聯外鐵路兩度中斷，台東鄉親首當其衝，17、18日適逢台東東浪嘉年華活動，許多旅客因事故滯留車站；交通部應檢討東部地區緊急疏運SOP，強化海陸空疏運量能。

台東縣議會表示，根據台鐵規畫，太魯閣號將轉移至西部幹線行駛，花東區段將以EMU3000型新自強號取代，雖然EMU3000運能增加約四成，但因不具傾斜設計，導致北上南下行車時間延長約20分鐘。

議長吳秀華說，太魯閣號營運以來，一直是台東與西部連結的重要交通工具，傾斜式列車原是為彎道多、地形崎嶇的東部量身打造，如今卻先退出最需要它的地區，無異於政策反覆，難以接受。

另針對台鐵將調漲票價一事，吳秀華說，交通部曾承諾5月起對花東居民祭出票價優惠政策，卻至今未見具體實施辦法，「台東人不該總是站在資源分配的末端，政府推動政策時，不該忘記最遠的那一群人」；呼籲交通部重新檢討車種與路線調度，保留部分傾斜式列車運行於東部，兼顧公平與效率，回應地方需求與心聲。

台東縣立委黃建賓今天與台鐵及交通部開協調會，要求中央持續檢討及強化海陸空緊急應變措施。圖／立委黃建賓服務處提供
台東縣立委黃建賓今天與台鐵及交通部開協調會，要求中央持續檢討及強化海陸空緊急應變措施。圖／立委黃建賓服務處提供
5月16日下午，台鐵枋山至加祿間發生電車線斷落事故，台東往屏東、高雄方向列車雙向不通，造成許多台東乘客不便。圖／台鐵提供
5月16日下午，台鐵枋山至加祿間發生電車線斷落事故，台東往屏東、高雄方向列車雙向不通，造成許多台東乘客不便。圖／台鐵提供

吳秀華 台鐵 台東 交通部

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