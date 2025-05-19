台北北迴線中斷 晚間6時列車運行班次調整1次看

台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵今下午更新晚間6時後列車運行班次調整資訊，樹林至花蓮來回列車共3列次停駛，另今天東部往返西部的列車全面開放站面，不需補票。

台鐵表示，針對今晚間6時後列車運行班次調整如下：

1. 對號列車：

(1) 217次行駛至新城站(新城=樹調間停駛)。

(2) 441次行駛至新城站(新城=樹調間停駛)。

(3) 252次樹林=花蓮間停駛(花蓮=壽豐行駛)。

(4) 447次花蓮=樹林間停駛(台東=花蓮行駛)。

(5) 241次花蓮=和平間停駛(和平=樹林行駛)。

(6) 554次行駛至七堵站(七堵=花蓮間停駛)。

(7) 其餘車次順行至和平站，逆行至花蓮站。

2. 區間(快)車:順行至和平站，逆行至花蓮站。

台鐵指出，今 (19) 日東部往返西部的各級城際列車全面開放站票（純西線新自強號不開放站票），不需換補票，以加強疏運旅客。

針對退、換票部分，台鐵說明，受強陣雨影響致行經和仁=崇德中斷區間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

另在台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理中斷區間的退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

台鐵表示，依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成的晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。