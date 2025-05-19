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影／土石流沖毀鐵軌宜花路斷 宜蘭議長：蓋高鐵需審慎評估

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
滾滾泥流與落石沖毀鐵道，畫面驚悚，昨天因為土石流入侵，造成台鐵和仁至崇德之間的所有列車停駛，議長張勝德質詢時認為，未來興建高鐵時必須考慮到這些天災地變。圖／民眾提供
滾滾泥流與落石沖毀鐵道，畫面驚悚，昨天因為土石流入侵，造成台鐵和仁至崇德之間的所有列車停駛，議長張勝德質詢時認為，未來興建高鐵時必須考慮到這些天災地變。圖／民眾提供

超大豪雨昨天侵襲花蓮，引爆土石流沖毀鐵軌，造成花蓮和仁至崇德的台鐵列車停駛，南北交通大亂，宜蘭人過不來、花蓮人有家歸不得。宜蘭縣議會議長張勝德今天質詢時，播放土石流沖毀鐵軌驚悚影片，認為宜花段地質脆弱、地震頻繁，興建高鐵延伸到花蓮段的技術及安全都必須審慎評估。

張勝德今天在縣政總質詢時說，未來高鐵要通到花東而且環島，宜蘭延伸段才會發生真正效益。昨天下了一場大雷雨， 蘇澳前往花蓮的鐵道又土石流了，就算政府耗費巨資數千億元，甚至上兆元龐大經費，下去興建宜蘭到花蓮段，卻因可能的天災地變、維修困難，都需要審慎評估。

張勝德強調，蘇花地震頻繁、地質脆弱，宜蘭到花蓮的高鐵工程要能克服天然災害，而台東要到屏東的大武山，這些也需要技術上的考驗，現階段大家都想把蘇花改、台鐵路線移入山裡，採取行駛隧道並避開這些地震落石或土石流等天災，但是有適當足夠的路廊嗎？

他說，高鐵是OT案模式，由政府興建交給民間去經營，如果未來高鐵延伸案一直長年就只能夠到宜蘭的話，旅客就不多、班次就不會密集，加上高鐵「車站不密集」特性，總體旅行時間就有可能更長，人民的納稅錢必須嚴謹評估，不能把交通建設當成選舉操作的利多。

針對議長質詢，民進黨議員陳文昌會後受訪時質疑張勝德反高鐵。陳文昌說，高鐵延伸宜蘭應是不分政黨共同支持爭取的重大建設，與選舉沒有任何關係，張議長卻刻意要扯到選舉操作，而且扯到蘇花土石流等問題，為何要混為一談「唱衰」高鐵？

張勝德表示，何來的「唱衰」？他並未反對高鐵，其質詢陳述內容是反映基層民意心聲與擔憂，同時也提醒鐵道專家針對各方面可能影響工程的因素進行審慎評估；長久以來宜蘭的交通建設經常被拿來當成選舉炒作話題與政策利多，為了子子孫孫的百年交通大計，希望這次不要也為了選舉，建議回歸專業評估論述，才是縣民之福。

議長張勝德質詢提到土石流入侵，造成台鐵和仁至崇德之間的列車停駛，他擔心未來興建高鐵的工程技術，有沒有辦法克服天災地變，必須經過專業審慎評估。圖／翻攝自縣議會直播系統
議長張勝德質詢提到土石流入侵，造成台鐵和仁至崇德之間的列車停駛，他擔心未來興建高鐵的工程技術，有沒有辦法克服天災地變，必須經過專業審慎評估。圖／翻攝自縣議會直播系統

高鐵延伸宜蘭 花蓮

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