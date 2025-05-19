長庚與美國UCSD、拉霍亞免疫學研究所 共同開展醫學合作

長庚醫療財團法人、美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego, UCSD）及拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology, LJI）於五月十七日簽訂合作意向，由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊、林口長庚院長陳建宗、UCSD教授呂理帆及LJI的教授Shane Crotty成為研究合作夥伴。

UCSD與拉霍亞免疫學研究所皆為免疫學研究與訓練計畫（Program in Immunology, PII）成員，推動免疫學領域的前沿研究與教育。UCSD是加州大學分校之一，為世界頂尖的研究型大學，是2025《美國新聞與世界報導》全球大學第21名，專注生物醫學等跨領域研究，涵蓋癌症治療、神經科學、再生醫療、基因醫學及免疫療法等領域，致力於將尖端研究成果轉譯至臨床應用。

LJI創立於1988年，是全球領先的免疫學專門研究機構之一，致力於揭示免疫系統的基本機制，並將這些發現應用於預防和治療疾病。

從免疫學擴充到其他生物學領域，都將是三方未來合作範圍。程文俊表示，長庚醫療體系照護民眾健康，也非常重視臨床研究和基礎醫學研究，設有跨領域研究所、研究中心、核心實驗室與研究平台，整合及運用研究資源。近年持續發展精準醫學研究、再生醫學研究、癌症醫學研究、世代醫學研究、智慧醫療研究等。

此次長庚與UCSD及LJI未來合作項目，包括共同培育研究人員、參與雙方學術交流活動及合作研究計畫及論文，奠定雙方學術研究合作基石。陳建宗表示，林口長庚醫院與UCSD及LJI的合作，不只在重要科學期刊發表多篇高影響力論文，更重要的是將能把這些跨國際之創新技術轉化為臨床應用，提升病人的治療及照護品質。