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長庚與美國UCSD、拉霍亞免疫學研究所 共同開展醫學合作

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚醫院院長陳建宗（左）致贈紀念品予LJI代表。圖／長庚醫院提供
林口長庚醫院院長陳建宗（左）致贈紀念品予LJI代表。圖／長庚醫院提供

長庚醫療財團法人、美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego, UCSD）及拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology, LJI）於五月十七日簽訂合作意向，由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊、林口長庚院長陳建宗、UCSD教授呂理帆及LJI的教授Shane Crotty成為研究合作夥伴。

UCSD與拉霍亞免疫學研究所皆為免疫學研究與訓練計畫（Program in Immunology, PII）成員，推動免疫學領域的前沿研究與教育。UCSD是加州大學分校之一，為世界頂尖的研究型大學，是2025《美國新聞與世界報導》全球大學第21名，專注生物醫學等跨領域研究，涵蓋癌症治療、神經科學、再生醫療、基因醫學及免疫療法等領域，致力於將尖端研究成果轉譯至臨床應用。

LJI創立於1988年，是全球領先的免疫學專門研究機構之一，致力於揭示免疫系統的基本機制，並將這些發現應用於預防和治療疾病。

從免疫學擴充到其他生物學領域，都將是三方未來合作範圍。程文俊表示，長庚醫療體系照護民眾健康，也非常重視臨床研究和基礎醫學研究，設有跨領域研究所、研究中心、核心實驗室與研究平台，整合及運用研究資源。近年持續發展精準醫學研究、再生醫學研究、癌症醫學研究、世代醫學研究、智慧醫療研究等。

此次長庚與UCSD及LJI未來合作項目，包括共同培育研究人員、參與雙方學術交流活動及合作研究計畫及論文，奠定雙方學術研究合作基石。陳建宗表示，林口長庚醫院與UCSD及LJI的合作，不只在重要科學期刊發表多篇高影響力論文，更重要的是將能把這些跨國際之創新技術轉化為臨床應用，提升病人的治療及照護品質。

長庚醫院研發長翁文能、林口長庚醫院副院長邱政洵、林口醫學研究發展部主任楊皇煜及林口長庚醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫等多位主管均出席參與會議，期望結合彼此在基礎研究與臨床應用方面優勢，共同邁向頂尖卓越的醫學研究機構。

長庚醫院與UCSD及LJI簽定未來合作意向，由林口長庚院長陳建宗院長、翁文能研發長（左四）、主委程文俊（左五、LJI代表教授Shane Crotty（右四）、UCSD代表教授呂理帆（右三）共同參與。圖／長庚醫院提供
長庚醫院與UCSD及LJI簽定未來合作意向，由林口長庚院長陳建宗院長、翁文能研發長（左四）、主委程文俊（左五、LJI代表教授Shane Crotty（右四）、UCSD代表教授呂理帆（右三）共同參與。圖／長庚醫院提供
長庚決策委員會程文俊主委（左）致贈紀念品予UCSD代表。圖／長庚醫院提供
長庚決策委員會程文俊主委（左）致贈紀念品予UCSD代表。圖／長庚醫院提供

長庚 醫學 林口

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