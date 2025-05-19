台東聯外鐵路「3天斷2次」 立委黃建賓要求中央強化海陸空疏運

台東聯外鐵路因電車線斷落及受豪大雨影響，三天內兩度中斷，目前北迴線和仁至崇德間仍雙向不通。台東縣立委黃建賓今天與交通部及台鐵舉行協調會，要求中央持續檢討及強化海陸空緊急應變措施，確保災害發生時的疏運量能，將旅客受影響的程度降到最低；交通部回應，遇狀況都會啟動應變機制，協調各類交通加開疏運班次。

5月16日下午，枋山至加祿間出現電車線斷落事故，造成台東往屏東、高雄方向列車雙向不通，當日晚間近8時才恢復通車。5月18日下午，北迴線花蓮和仁至崇德間又因豪大雨中斷，目前仍在搶通當中。

黃建賓指出，3天內台東聯外鐵路兩度中斷，台東鄉親首當其衝，加上17、18日適逢東浪嘉年華，許多旅客搭火車來台東旅遊，卻因事故潮滯留車站。他表示，事發第一時間，立即連絡台鐵啟動公路接駁，並爭取加開疏運列車，在安全許可下研議開放站票，盡可能地疏散旅客，將衝擊降到最低。

黃建賓表示，感謝台鐵及第一線人員辛勞，並期盼在安全第一下，盡速恢復北迴線雙向通車；根據台鐵最新公告，目前正全力進行西正線搶修工作，預估最快於5月24日修復完成，並同步加速東小清水溪橋電車線架設等作業，預估5月21日首班車恢復東正線單線雙向行車。

黃建賓在會中強調，已多次要求中央，務必考量東部交通的弱勢地位，給予花東居民專屬台鐵票價優惠，此次連續意外再次凸顯東部鐵路的脆弱，中央不能把台東人當二等公民，必須提出有感的優惠票價。在緊急應變上，台鐵應檢視與遊覽車、客運業者的開口契約，確保災害時有足夠運具作為公路接駁，交通部也應檢討東部地區緊急疏運SOP，強化海陸空疏運量能。

交通部回應，將依據「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變標準作業程序」，由各單位依據災前預判、災中疏運及災後搶通各階段於3小時內啟動相關鐵、公路、海運及航空單位橫向通報聯繫作業及疏運應變機制。遇鐵路阻斷、公路正常時，立即啟動公路接駁或採取加開經南迴線列車，並協調高鐵公司加開列車等疏運措施；遇鐵、公路均阻斷短期無法搶通時，於3小時內協調航港局及民航局提供增開疏運之船班及航班。