快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

聽新聞
0:00 / 0:00

男性殺手「攝護腺癌」 拜登也罹癌 醫：1/3確診已晚期

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
美國前總統拜登罹患攝護腺癌，泌尿科權威呼籲，攝護腺癌真的很難察覺，初期症狀跟攝護腺肥大差不多，應定期健康檢查。圖／路透社
美國前總統拜登罹患攝護腺癌，泌尿科權威呼籲，攝護腺癌真的很難察覺，初期症狀跟攝護腺肥大差不多，應定期健康檢查。圖／路透社

美國前總統拜登罹患攝護腺癌（又稱前列腺癌），且已經出現骨轉移，病程屬於晚期。林口長庚泌尿科教授馮思中表示，攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，但前兆症狀並不明顯，多數人雖然感覺到「排尿怪怪的」，卻未在第一時間接受篩檢，有三分之一的病例在晚期才被發現。

馮思中指出，我國的攝護腺癌發生率逐年上升，每年超過7000例新增診斷案例，目前在十大癌症死亡率排名中，攝護腺癌上升至第五名。「台灣患者確診的平均年齡為72歲，相較歐美國家晚了10年左右，如果發現得早，有較高的治癒機會。」他強調，癌細胞一旦轉移至遠端，比局部性癌症更難治癒。

根據國健署資料統計，就近10年順位上升的癌症死因觀察，112年攝護腺癌死亡人數1815人，較上年下降0.8%，死亡率每十萬人口15.7人，亦較上年下降0.7%。若與102年比較，攝護腺癌死亡人數及死亡率分別上升42.5%及44.3%，順位由第6位上升至第5位。

「攝護腺癌真的很難察覺，初期症狀跟攝護腺肥大差不多，有些人等到小便異常才驚覺不妙。」馮思中說，攝護腺的位置在男性膀胱出口處，會隨著年齡增加而變大，組織增生會造成膀胱出口阻塞，進一步影響排尿功能。「一個器官可能同時肥大、長腫瘤，只要解尿不順，應就醫檢查。」他強調。

馮思中說，攝護腺癌具體出現的原因尚未確定，但與家族史、種族、飲食習慣有關。以美國來說，攝護腺癌是男性癌症死亡的第二大病因，不過，多數人因早期發現，診斷中位年齡為67歲，有機會達到「治癒」的效果與目標。

反觀台灣，攝護腺癌患者的中位數年齡約為72歲，超過八成的患者年齡在65歲以上。攝護腺癌相對於其他器官癌症，進展較為緩慢，馮思中指出，男性到了50歲後，罹患攝護腺癌的風險會大幅提升，應定期抽血測量「攝護腺特定抗原」（PSA）。

「若是有家族史的人，檢查年齡應該下修到45歲。」馮思中強調，年紀愈大、得到攝護腺癌機率愈大，「年齡」是危險因子，有家族病史的人，發生機率是一般人的10倍以上。若拖到出現血尿、尿失禁等症狀，有可能是腫瘤逐漸侵犯尿道、膀胱，恐錯失黃金治療期。

死亡率 攝護腺癌

延伸閱讀

健康狀況是否被隱瞞？拜登公布罹患攝護腺癌，引發輿論質疑聲浪

美前總統拜登罹攝護腺癌 賀錦麗歐巴馬同祈福

拜登驚傳罹攝護腺癌 醫曝面對沉默殺手需改變生活5件事

拜登也罹患！關於攝護腺癌 你必須知道的六大Q&A

相關新聞

下班注意！台鐵汐止車站道岔訊號異常 南下列車延遲

台鐵又出現異常事故，臉書粉專「合鐵事故通報平台」指出，汐止車站道岔訊號異常，南下列車將有所延遲，呼籲民眾留意列車資訊看板...

台北北迴線中斷 晚間6時列車運行班次調整1次看

台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵今下午更新晚間6時後列車運行班次調整資訊，樹林至花...

安卓手機將內建「冰棒」神功能！可尋找遺失物、朋友定位變抓猴神器

安卓（Android）先前推出如同蘋果（Apple）的「尋找（Find my）」 的「尋找我的裝置（Find My Device）」，如今，Google宣布該服務升級為「Find Hub」，功能更齊全，除了尋找遺失物外，還可以和2023年已下架的「冰棒（Zenly）」一樣可以尋找好友，可能會成為變相的「抓猴神器」。

長庚與美國UCSD、拉霍亞免疫學研究所 共同開展醫學合作

長庚醫療財團法人、美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego, U...

影／土石流沖毀鐵軌宜花路斷 宜蘭議長：蓋高鐵需審慎評估

超大豪雨昨天侵襲花蓮，引爆土石流沖毀鐵軌，造成花蓮和仁至崇德的台鐵列車停駛，南北交通大亂，宜蘭人過不來、花蓮人有家歸不得...

台東聯外鐵路「3天斷2次」 立委黃建賓要求中央強化海陸空疏運

台東聯外鐵路因電車線斷落及受豪大雨影響，三天內兩度中斷，目前北迴線和仁至崇德間仍雙向不通。台東縣立委黃建賓今天與交通部及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。