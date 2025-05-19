男性殺手「攝護腺癌」 拜登也罹癌 醫：1/3確診已晚期

美國前總統拜登罹患攝護腺癌（又稱前列腺癌），且已經出現骨轉移，病程屬於晚期。林口長庚泌尿科教授馮思中表示，攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，但前兆症狀並不明顯，多數人雖然感覺到「排尿怪怪的」，卻未在第一時間接受篩檢，有三分之一的病例在晚期才被發現。

馮思中指出，我國的攝護腺癌發生率逐年上升，每年超過7000例新增診斷案例，目前在十大癌症死亡率排名中，攝護腺癌上升至第五名。「台灣患者確診的平均年齡為72歲，相較歐美國家晚了10年左右，如果發現得早，有較高的治癒機會。」他強調，癌細胞一旦轉移至遠端，比局部性癌症更難治癒。

根據國健署資料統計，就近10年順位上升的癌症死因觀察，112年攝護腺癌死亡人數1815人，較上年下降0.8%，死亡率每十萬人口15.7人，亦較上年下降0.7%。若與102年比較，攝護腺癌死亡人數及死亡率分別上升42.5%及44.3%，順位由第6位上升至第5位。

「攝護腺癌真的很難察覺，初期症狀跟攝護腺肥大差不多，有些人等到小便異常才驚覺不妙。」馮思中說，攝護腺的位置在男性膀胱出口處，會隨著年齡增加而變大，組織增生會造成膀胱出口阻塞，進一步影響排尿功能。「一個器官可能同時肥大、長腫瘤，只要解尿不順，應就醫檢查。」他強調。

馮思中說，攝護腺癌具體出現的原因尚未確定，但與家族史、種族、飲食習慣有關。以美國來說，攝護腺癌是男性癌症死亡的第二大病因，不過，多數人因早期發現，診斷中位年齡為67歲，有機會達到「治癒」的效果與目標。

反觀台灣，攝護腺癌患者的中位數年齡約為72歲，超過八成的患者年齡在65歲以上。攝護腺癌相對於其他器官癌症，進展較為緩慢，馮思中指出，男性到了50歲後，罹患攝護腺癌的風險會大幅提升，應定期抽血測量「攝護腺特定抗原」（PSA）。

「若是有家族史的人，檢查年齡應該下修到45歲。」馮思中強調，年紀愈大、得到攝護腺癌機率愈大，「年齡」是危險因子，有家族病史的人，發生機率是一般人的10倍以上。若拖到出現血尿、尿失禁等症狀，有可能是腫瘤逐漸侵犯尿道、膀胱，恐錯失黃金治療期。