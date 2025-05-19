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從觀眾到演前導覽接待 唐寶寶用笑容點亮兩廳院

中央社／ 台北19日電

國家兩廳院輕鬆自在場，是對身心狀態不同觀眾溫柔回應，今年台灣國際藝術節壓軸作品「嗨姆雷特」輕鬆自在場，唐寶寶不僅是觀眾，更是演前導覽、接待，用笑容點亮國家戲劇院。

來自秘魯的廣場劇團舞台劇「嗨姆雷特」，由8名唐氏症演員帶來演出，將他們真實的人生經歷，注入經典角色之中。導演切拉．德．法拉利（Chela DeFerrari）推出改編自莎士比亞「哈姆雷特」的舞台劇，尋找哈姆雷特演員過程，遇見患有唐氏症的劇場前台工作人員，他的真誠打動導演，促使「嗨姆雷特」誕生。

中華民國唐氏症基金會與國家兩廳院合作，由唐寶寶錄製5月18日「嗨姆雷特」輕鬆自在場的觀眾演前須知，更有4名唐寶寶參與前台服務，協助驗票、發放節目冊、引導入場等工作。100名唐寶寶與身心障礙孩子及家長到場觀劇，藉由實際互動拉近觀眾與唐氏症者的距離。

「這不只是對唐氏症者的接納，更是對所有身心狀態不同觀眾的溫柔回應。」唐氏症基金會董事長林正俠近日表示，國家兩廳院推動的輕鬆自在場，提供抗噪耳機、紓壓球等輔助設備，開放觀眾自由出入、發聲，同場更有情境字幕服務，營造友善、無障礙觀演空間。

林正俠就是1名唐寶寶的爸爸，27年前為了女兒創立唐氏症基金會，他認為，透過「嗨姆雷特」劇中的共融實踐，唐氏症基金會也期盼打破社會對唐氏症者的刻板印象，讓更多人看見他們的潛能與價值，相信只要給予機會與支持，唐氏症者也能在舞台上發光。

觀眾 唐氏症 唐寶寶

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