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民團中正紀念堂前舉辦黑臉行動 反思白色恐怖影響

中央社／ 台北19日電

辜寬敏基金會等民間團體今天在中正紀念堂主體建築前廣場舉辦「找回消失的她們」黑臉行動，他們以「塗黑臉龐」的方式，具體呈現白色恐怖留給台灣社會的恐懼陰影，希望喚起社會對白色恐怖女性受難者的關注。

蔡瑞月文化基金會、辜寬敏基金會等近40個民間團體今天共同發起「找回消失的她們」黑臉行動。

民團表示，這項行動靈感來自白色恐怖受難者潘英雪的真實經歷，潘英雪讀高中時，父親潘木枝是嘉義名醫，在228事件受難，身為長女的潘英雪深受打擊，23歲時因案成為白色恐怖黑囚。多年後，潘英雪因長期創傷而精神崩潰，卻仍記得弟弟潘信行的模樣，甚至塗黑臉龐、偽裝身分，從埔里前往台北，只為再見弟弟一面。

民團提到，潘英雪的故事，成為白色恐怖中女性受難者堅韌與深情的象徵。「519讓消失的勇敢女性回來」黑臉行動，是民間團體以身體行動做為歷史訴求，重現潘英雪的勇氣，也為白色恐怖時期無數被迫噤聲、遭到抹除的女性群體，重現尊嚴。

今天現場有20多位舞者與民眾共同行動，以「塗黑臉龐」的表演方式，在象徵威權的中正紀念堂體前，具體呈現白色恐怖留給台灣社會的恐懼陰影，喚回那些被歷史遺忘的勇敢女性，讓她們的故事再度被看見。

行動劇後，公民團體代表發言表達黑臉行動的訴求。

台灣人權促進會秘書長余宜家說明，潘英雪把自己的臉塗黑，試圖用這個方式逃避危險、保護家人。這個畫面，讓大家記住了白色恐怖時代，女性受難者的堅韌與勇氣。

鄭南榕基金會執行長劉璐娜談及，「我們都是黑臉潘英雪」，今天站出來是為了告訴台灣社會，大家沒有忘記中國國民黨和中國共產黨，這兩個反民主、反人性的政權對人民的壓迫，以恐懼控制台灣、用仇恨分化台灣社會，不要忘記白色恐怖，要記住戒嚴體制對人性的扭曲和壓迫。

潘英雪的弟弟潘信行今天也出席，他表示，勇敢的台灣人走過228、白色恐怖、美麗島事件、野百合學運、太陽花學運、青鳥行動，最後現在的大罷免，但是步伐仍不能停，因為那尊黑黑的銅像仍在那邊做假神、叫人去崇拜，台灣真的不需要一個獨裁者的紀念館。

行動最後，所有人共同呼口號，他們說，台灣人民嚴正要求追求轉型正義，反對國眾兩黨在立法院刪除「519白色恐怖記憶日」的蠻橫暴力行為。

陰影 辜寬敏 立法院 白色恐怖 太陽花學運 受難者

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