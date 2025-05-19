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519白色恐怖記憶日 文化部長李遠：積極推動轉型正義

中央社／ 台北19日電
國家人權博物館今天舉辦「519白色恐怖記憶日」典禮，文化部長李遠致詞時表示，身為受難者家屬會積極推動轉型正義。這也是白色恐怖記憶日第一次由官方文化部接手舉辦。聯合報資料照片。記者林伯東／攝影
國家人權博物館今天舉辦「519白色恐怖記憶日」典禮，文化部長李遠致詞時表示，身為受難者家屬會積極推動轉型正義。這也是白色恐怖記憶日第一次由官方文化部接手舉辦。聯合報資料照片。記者林伯東／攝影

國家人權博物館今天舉辦「519白色恐怖記憶日」典禮，文化部李遠致詞時表示，身為受難者家屬會積極推動轉型正義。這也是白色恐怖記憶日第一次由官方文化部接手舉辦。

2024年4月18日，行政院正式核定5月19日為「白色恐怖記憶日」，透過「紀念不放假」的方式，讓台灣社會共同憶起這段歷史，緬懷政治受難者，並深化對民主、人權價值的認識。

今年典禮現場包括總統府副秘書長何志偉、行政院政務委員林明昕、文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、政治受難者家屬黃春蘭、519白色恐怖記憶日發起人代表王美琇等受難者及家屬等超過百人出席。

現場以戲劇重現受難者處境及受難者家屬的煎熬，典禮在鐘聲與現場誦唸受難者姓名揭開序幕，現場也朗誦白恐受難作家陳列撰寫的「519記憶祈願文」，「希望藉由記憶白色恐怖的歷史，人們可以虔誠悼念。」典禮最後，貴賓前往紀念碑自由獻花，向受難者前輩致敬。

何志偉表示，白色恐怖是台灣也是全球民主史上不可能抹去的記憶，「接待外賓時，我總會帶著他們從總統府走出去，右前方就有白色恐怖受難者紀念碑，這個紀念碑也提醒大家要歷史不能被遺忘，必須靠每一代每一代去守護與傳承。」

李遠表示，2025年是非常重要的一年，今年人權館在景美人權園區與綠島人權園區舉辦了錄名揭碑儀式，「對全部台灣人而言，這是一個不能遺忘的日子。」李遠表示，作為文化部長，「我能做的就是在我任內努力的把轉型正義的工作做好。」

李遠表示，政府一再提及白色恐怖，不是要挑起仇恨與對立，「這麼多人死亡，為什麼不能夠一起面對，讓這件事情成為和平的開始；越不能面對，這個仇恨就一直無法解決。」

林明昕致詞表示，台灣戒嚴令正式頒佈，讓社會長期籠罩在白色恐怖的陰影下，無數家庭因此承受沉痛代價，「這一段歷史不容遺忘，透過記憶對抗遺忘是轉型正義的重要支柱，更是維繫民主韌性的關鍵。」

行政院政務委員林明昕表示，白色恐怖記憶日雖然未被納入紀念日及節日實施條例，「但政府仍會努力守住白色恐怖記憶日，並持續擴大推動紀念與教育活動，讓威權歷史被更多人理解與記憶。」

人權館今天也在景美園區活動現場舉辦人權市集，邀集具有相同人權理念的相關組織、團體、出版社、文史工作者等共同參與，期待能讓更多民眾接近及認識台灣在地歷史，帶動社會省思及公共對話，守護全民共同的民主與人權價值。

白色恐怖 李遠 文化部 國家人權博物館

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