台東氣象站逾1世紀紀錄 建置異常波浪預警系統強化預報

台東位於颱風與地震熱區，過去曾歷經2016年尼伯特颱風與2023年小犬颱風等重大事件，而台東氣象站是台灣東部歷史最悠久的氣象觀測站之一，至今已逾1世紀觀測紀錄。交通部次長林國顯表示，將持續推動氣象站轉型政策，包含建置近岸異常波浪預警系統，強化台東至綠島、蘭嶼藍色公路預報能力。

台東氣象站自1901年成立，是台灣東部歷史最悠久的氣象觀測站之一，至今已有超過一世紀的觀測紀錄。除了台東與蘭嶼2座署屬氣象站，當地還設有多達55座自動氣象站，此外還有波浪浮標與異常波浪監測站，以及42站即時地震觀測站，形成密集的觀測網，成為台東在面對颱風與地震等天然災害時，關鍵的防災資訊支援中心。

氣象署指出，台東地區位處颱風與地震熱區，過去曾歷經2016年尼伯特颱風與2023年小犬颱風等重大事件，其中，小犬颱風甚至創下台灣觀測史上最強陣風，蘭嶼氣象站記錄到的每秒95.2公尺。

而2022年池上地震也對花東地區交通與基礎設施造成重大影響，突顯氣象站在即時資訊發布與防災預警上的重要角色。

次長林國顯表示，面對日益劇烈的氣候變遷與地震風險，氣象站的角色不僅是觀測的彙整，更是地方政府不可或缺的防災夥伴。他強調，中央與地方要持續攜手合作，善用科技強化氣象應用，讓災防工作更精準、更有效。

林國顯說，未來氣象署也將持續推動氣象站轉型政策，提升台東地區預警效能，同時拓展精緻農業、在地漁業與觀光等面向的氣象服務，包含導入AI技術強化臺東至綠島、蘭嶼的藍色公路預報能力，以及建置近岸異常波浪預警系統，讓科技服務更貼近民生與產業需求。