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台東氣象站逾1世紀紀錄 建置異常波浪預警系統強化預報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部次長林國顯視察台東氣象站並表示將持續推動氣象站轉型政策。圖／中央氣象署提供
交通部次長林國顯視察台東氣象站並表示將持續推動氣象站轉型政策。圖／中央氣象署提供

台東位於颱風與地震熱區，過去曾歷經2016年尼伯特颱風與2023年小犬颱風等重大事件，而台東氣象站是台灣東部歷史最悠久的氣象觀測站之一，至今已逾1世紀觀測紀錄。交通部次長林國顯表示，將持續推動氣象站轉型政策，包含建置近岸異常波浪預警系統，強化台東至綠島、蘭嶼藍色公路預報能力。

台東氣象站自1901年成立，是台灣東部歷史最悠久的氣象觀測站之一，至今已有超過一世紀的觀測紀錄。除了台東與蘭嶼2座署屬氣象站，當地還設有多達55座自動氣象站，此外還有波浪浮標與異常波浪監測站，以及42站即時地震觀測站，形成密集的觀測網，成為台東在面對颱風與地震等天然災害時，關鍵的防災資訊支援中心。

氣象署指出，台東地區位處颱風與地震熱區，過去曾歷經2016年尼伯特颱風與2023年小犬颱風等重大事件，其中，小犬颱風甚至創下台灣觀測史上最強陣風，蘭嶼氣象站記錄到的每秒95.2公尺。

而2022年池上地震也對花東地區交通與基礎設施造成重大影響，突顯氣象站在即時資訊發布與防災預警上的重要角色。

次長林國顯表示，面對日益劇烈的氣候變遷與地震風險，氣象站的角色不僅是觀測的彙整，更是地方政府不可或缺的防災夥伴。他強調，中央與地方要持續攜手合作，善用科技強化氣象應用，讓災防工作更精準、更有效。

林國顯說，未來氣象署也將持續推動氣象站轉型政策，提升台東地區預警效能，同時拓展精緻農業、在地漁業與觀光等面向的氣象服務，包含導入AI技術強化臺東至綠島、蘭嶼的藍色公路預報能力，以及建置近岸異常波浪預警系統，讓科技服務更貼近民生與產業需求。

台東氣象站主任冉立群也指出，氣象團隊將持續在第一線提供專業觀測與預報服務，守護地方安全，強化在地防災應變能量。

交通部次長林國顯視察台東氣象站並表示將持續推動氣象站轉型政策。圖／中央氣象署提供
交通部次長林國顯視察台東氣象站並表示將持續推動氣象站轉型政策。圖／中央氣象署提供

小犬颱風 地震 台東

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