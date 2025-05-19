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增肌減肥狂吃蛋？營養師搖頭：亂吃當心全是油

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒，錯誤食用過量雞蛋可能讓體重不減反增。 示意圖／ingimage
營養師提醒，錯誤食用過量雞蛋可能讓體重不減反增。 示意圖／ingimage

減肥想成功千萬別吃太多蛋！營養師敬鈞在Instagram指出，許多人為了減肥又想補充蛋白質常常會選擇雞蛋，然而看起來健康的雞蛋卻沒辦法讓體重產生變化，提醒大家荷包蛋、炒蛋、蔥蛋等等烹調方式可能會讓雞蛋吸附過多油脂！

敬鈞表示，一顆蛋約75大卡，餐廳的烹調方式可能讓它暴漲到120～140大卡，如果一天吃3顆熱量就會多出200大卡，反而攝取過多脂肪。舉例來說，不少健身者喜歡運動後吃一包雞胸肉加三顆蛋，自認為健康還可以增肌，事實上如果一週健身量、訓練量不足，就算補充蛋白質也不易長肌肉，反而會增加多餘的熱量攝取。

敬鈞建議，外食族想要補充健康的蛋白質可以選擇水煮蛋、溏心蛋或是茶葉蛋。至於一天可以攝取多少顆蛋，「健康的正常人一天可以吃2到3顆」，如有膽固醇異常，應先避免攝取太多紅肉、油脂，再來降低雞蛋的攝取。

敬鈞分享，曾看過有人晚餐只吃一顆但還是減肥失敗，即使一顆但熱量不到100卡，當日攝取熱量不超過基礎代謝，因此務必記得只靠「少吃」不是減肥的好方法，甚至可能有復胖危機。

雞蛋 營養師 減肥

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