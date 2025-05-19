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6月健保擴增標靶藥PRAP抑制劑 乳癌等共775名癌友受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署表示，6月將於健保擴增標靶藥PRAP抑制劑，包括晚期卵巢癌、輸卵管癌、原發性腹膜癌、乳癌等，共775名癌友受惠，挹注年藥費約9.79億元。本報資料照片
衛福部健保署表示，6月將於健保擴增標靶藥PRAP抑制劑，包括晚期卵巢癌、輸卵管癌、原發性腹膜癌、乳癌等，共775名癌友受惠，挹注年藥費約9.79億元。本報資料照片

衛福部統計，卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌及乳癌，為111年女性癌症發生率前10名，攝護腺癌為男性發生率排行前3名。為提升癌症病人的治療權益，衛福部健保署近期積極朝優先接軌國際指引證據等級強的藥品，以提供更完善治療。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，依今年3月28日及4月17日召開的藥品共同擬訂會議通過2項PARP抑制劑用於「晚期高度惡性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌維持治療」、「早期乳癌術後輔助治療」及「轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線」，預估約775名癌症病友受惠，挹注年藥費約9.79億元，並於6月1日生效。

黃育文說，目前PARP抑制劑給付於晚期卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌「具germline/somatic BRCA1/2致病性突變」族群，本次擴增給付於「具HRD陽性且含致病性BRCA突變或基因不穩定」族群，共通過2項藥品，包括olaparib及niraparib。

黃育文指出，當含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品，為延長整體存活期達75.2個月，相較現行治療為57.3個月，中位數增加17.9個月；含niraparib成分藥品可延長無惡化存活期達19.6個月，較現行治療8.2個月，增加11.4個月。

另在「具germline BRCA1/2突變併HER2陰性高復發風險的早期乳癌術後輔助治療」，含olaparib成分藥品可顯著降低42%侵襲性疾病及43%遠端疾病的發生風險。

而在「具germline或somatic BRCA1/2致病性或疑似致病性突變之轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線治療」，含olaparib成分藥品合併含abiraterone成分藥品可延緩無惡化存活期中位數超過8.4個月，及整體存活期中位數超過23個月，增加癌友治療選擇。

黃育文說，本次擴增給付，在乳癌屬證據等級Category1及首選治療，且三大主要HTA組織皆建議給付；在攝護腺癌屬Category1及三大主要HTA組織皆建議給付；在卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌，含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品屬Category1，含niraparib成分藥品屬三大主要HTA組織皆建議給付。健保署致力將具治療效益之藥品納入健保給付及接軌國際治療指引，期待能完善癌症病人每一階段的藥物治療，提升生活品質與對生命的希望。

癌症 健保署 乳癌

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