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台鐵和仁-崇德周三單線雙向行車 西正線周六通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，今首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供
台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，今首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供

台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，今首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。台鐵表示，目前全力搶修西正線，預估最快5月24日修復完成，東正線則預估5月21日首班車單線雙向恢復行車。

台鐵今天下午舉辦「強降雨致北迴線電車線設備及路線受損搶修說明」記者會，台鐵表示，因和仁=崇德間強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，致電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通。

台鐵表示，依據現場回報，橋面及軌道損壞約200米，PC枕斷裂60支，土石淹沒軌面約3000立方米(隧道內140米)；電車線主吊線及接觸線斷損300米，電力桿及基礎傾倒毀損1處；號誌及通訊光纜、主電纜斷損300米，無線電中繼器損壞1組。

台鐵指出，工電維修人員（40人）及機具、車輛，包含吊車、怪手、工程維修車、電力維修車於災害發生後立即趕赴現場，全力進行西正線搶修工作，預估最快於5月24日修復完成。並同步加速東小清水溪橋電車線架設等作業，預估5月21日（周三）首班車恢復東正線單線雙向行車。

台鐵表示，為能減輕西線中斷對於旅運服務衝擊，公司已優先利用東小清水溪橋施作及檢查完成的軌道路線，行駛柴聯車進行和平=新城間接駁服務。

針對旅客運輸應變措施，台鐵說明，為加強疏運花東旅客，針對花東經南迴線往高雄、新左營城際列車全面開放站票。

今天凌晨5時32分起，以柴聯車編組進行新城=和平間鐵路接駁服務，截至下午2時止，共計開行17列次，疏運旅客8360人。

台鐵表示，為加速完成搶修工程，盡速恢復鐵路運輸服務，今晚8時起至隔日凌晨0止，啟動花蓮=和平間公路接駁，並視即時氣象資訊機動調整接駁車班次。

至於退、換票相關訊息，台鐵表示，受昨日強陣雨影響致行經和仁=崇德中斷區間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

另於台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理中斷區間的退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶；依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，今首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供
台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，今首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供
台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，今首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供
台鐵昨因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，今首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供

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