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助學生拒菸！北市、董氏基金會攜手 推答題抽獎活動

中央社／ 台北19日電
響應世界衛生組織2025年世界無菸日倡議主題為「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」，董氏基金會與台北市衛生局攜手推出答題抽獎活動，宣導國小、國高中生拒菸。聯合報資料照片
響應世界衛生組織2025年世界無菸日倡議主題為「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」，董氏基金會與台北市衛生局攜手推出答題抽獎活動，宣導國小、國高中生拒菸。聯合報資料照片

響應世界衛生組織2025年世界無菸日倡議主題為「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」，董氏基金會與台北市衛生局攜手推出答題抽獎活動，宣導國小、國高中生拒菸。

董氏基金會今天在台北市衛生局召開「李㼈、李紫嫣父女聯手率先響應2025世界無菸日行動」記者會。

衛生局副局長李碧慧指出，最好的防範跟反擊，就是讓孩子從小就了解抽菸有害身體，從小拒絕所有菸品，為此，即日起到10月10日舉辦「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」抽獎活動，幫助國小、國中、高中學生接軌國際資訊，迎戰、破解菸商招數。

相關獎勵包含價值新台幣1600元禮券，以及平板電腦，藉此鼓勵更多學生參與活動，從中吸收正確資訊。活動資訊可至董氏基金會華文戒菸網、台北市衛生局官網查詢。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說明，有9成電子煙含甜味、花果香、薄荷等多元風味，以此吸引青少年，世界衛生組織（WHO）警告青少年接觸電子煙後，吸菸風險增3到8倍，吸食大麻風險增3.5倍，應幫助孩子看見真相、培養判斷力。

林清麗補充，今年WHO提出7大有效的菸害防制策略可供運用，包含一、禁止添加口味。二、規範產品設計。三、採素面包裝設計。四、全面禁止廣告、促銷與贊助。五、打造無任何菸品的環境。六、讓菸品難以取得、難以負擔。七、提高菸稅，以價制量。

藝人李㼈與其女兒李紫嫣擔任董氏基金會多年的義工，會後受訪時，李㼈說，2010年戒菸時前往仁愛醫院戒菸門診就診，為了徹底戒除，他選擇連門診開的藥都不吃，要靠自己戒除。他並說，把買菸的錢用於跟家人出去旅遊，不是更好嗎。李紫嫣也呼籲年輕人不要被菸商的行銷策略所騙。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 抽菸 戒菸 年輕人 北市

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