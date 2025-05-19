反對加重行人罰則 交團：先改善道路工程

「駕駛人的道路責任與罰則本就該比行人多，但交通部應加速改善道路工程！」針對駕駛人團體19日包圍交通部，盼加重行人罰則，還路於民，行人零死亡聯盟等團體召開記者會，呼籲交通部在推動執法前，應優先將道路工程改善。綠委林月琴也說，應恢復嚴重超速與駕駛闖紅燈的記點。

駕駛要負高用路責任

還路於民行人路權促進會周姓代表19日在記者會上指出，交通部於5日預告修正《違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則》，針對未停讓行人致輕傷及重傷案件，分別調高罰鍰至1.8萬及3.6萬元，因此有駕駛團體要包圍交通部，要求行人闖紅燈也要比照辦理，但駕駛是經過專業訓練、駕駛具危險性的車輛，比起行人本就該承擔較高責任。

「用路人本來就有不同責任區分！」促進會李姓監事表示，英國的用路人階序為行人>腳踏車>機車>小客車、計程車>小貨車、小巴>大貨車、公車，如美國數州等許多地方的行人隨意穿行都已除罪化，日本對於行人違規也不會馬上開罰。他認為，台灣行人違規，很多是因為道路設計不良、缺乏號誌、庇護島等，應加速工程設計。

駕駛下車也是行人

民進黨立委林月琴也說，駕駛人比起行人，作為事故主要責任的數量是行人的3倍，交通工具雖然有便利性，但也產生更大的傷害，從文化大學婦人、東海大學女大生，到彰化的姊弟都是違規駕駛交通事故的受害者，但台灣的駕駛訓練課程時數不足，且沒有回訓制度，許多違規也取消記點，導致如今違規愈加氾濫。

行人零死亡聯盟理事長陳愷寧說，交通部去年取消記點、今年又加嚴駕駛人罰則，法治變來變去只會讓駕駛與行人對立增加，但「駕駛下了車也是行人」，他們希望彼此不要更加對立，而是要求交通部應加速改善工程、駕駛人與行人教育，舖設人行道、臨停區，兼顧駕駛人生計的行為，而非讓違規行為愈來愈多。

嚴重超速應恢復記點

路權團體呼籲，政府應儘速增加行人道路工程改善，包括人行道、臨停區、庇護島等，並建立駕駛回訓制度，記點方面，林月琴希望嚴重超速與駕駛闖紅燈能恢復記點。

【更多精采內容，詳見 】