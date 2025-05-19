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國際豬價漲、端午需求增 雲林豬肉拍賣價格小漲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
端午節將至，豬肉市場需求殷切，受國際豬價上漲，且豬仔下痢致使育成率低、夏季換肉率不佳、飼養成本上升等因素影響，雲林肉品市場豬肉近二周拍賣價格平均每公斤98.22元，相較去年同期小漲。記者陳雅玲／攝影
端午節將至，豬肉市場需求殷切，受國際豬價上漲，且豬仔下痢致使育成率低、夏季換肉率不佳、飼養成本上升等因素影響，雲林肉品市場豬肉近二周拍賣價格平均每公斤98.22元，相較去年同期小漲。記者陳雅玲／攝影

端午節將至，豬肉市場需求殷切，受國際豬價上漲，且豬仔下痢致使育成率低、夏季換肉率不佳、飼養成本上升等因素影響，雲林肉品市場豬肉近二周拍賣價格平均每公斤98.22元，相較去年同期小漲，肉品市場表示，將調節供應，維持價格穩定。

端午肉粽豬肉不可或缺，雲林肉品市場業務課長陳美君指出，近二周豬肉平均拍賣價每公斤為98.22元，與去年同期相比略漲7元左右，目前每天拍賣2200至2300頭豬，反映端午市場需求，端午節前10天平均拍賣頭數可能上看2500至2600頭，將會調節供應，維持價格穩定，避免波動太大。

針對今年端午節前豬肉價格較去年小漲，肉品市場總經理黃加安分析，今年春節開始，豬仔下痢導致育成率、換肉率不佳，豬肉價格維持在每公斤95元以上，加上近來國際豬價上漲，進口量下降，國產豬肉需求增加，價格略有上漲，但因肉商已在節日前分散採購，不至於有太大漲幅。

黃加安預估，預估端午節前一周平均拍賣價格可能維持97、98元，端午節後因夏季氣溫高，豬隻育成率、換肉率下降，價格波動不大。

端午節將至，豬肉市場需求殷切，受國際豬價上漲，且豬仔下痢致使育成率低、夏季換肉率不佳、飼養成本上升等因素影響，雲林肉品市場豬肉近二周拍賣價格平均每公斤98.22元，相較去年同期小漲。記者陳雅玲／攝影
端午節將至，豬肉市場需求殷切，受國際豬價上漲，且豬仔下痢致使育成率低、夏季換肉率不佳、飼養成本上升等因素影響，雲林肉品市場豬肉近二周拍賣價格平均每公斤98.22元，相較去年同期小漲。記者陳雅玲／攝影

豬肉 端午節

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