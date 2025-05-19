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農業部114年度被凍結預算33.9億 今朝野同意全數解凍

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會今天處理114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案，朝野立委均同意全數解凍，解凍預算數為33.9億。記者陳正興／攝影
立法院經濟委員會今天處理114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案，朝野立委均同意全數解凍，解凍預算數為33.9億。記者陳正興／攝影

立法院經濟委員會今天處理114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等12案。本次在農業部提相關解凍書面報告下，朝野委員均同意全數解凍，解凍預算數為33.9億。

立法院經濟委員會今天處理114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等12案，如農業部本部業務費預算凍結30%案，包括委辦費、一般事務費、資訊服務費、物品、約用人員酬金及水電費等，主要辦理各項農業政策推動與措施管理，如溯源農產品驗證輔導及安全管理、飼料或飼料添加物查驗、推動友善動物保護、強化寵物管理公共政策、全國航遙測影像產製暨AI判釋與應用、老年農民福利津貼核發等業務，以及維持機關基本運作所必要經費。

此外，林業及自然保育署、漁業署、動植物防疫檢疫署、農糧署、農田水利署等及所屬業務費預算凍結30%案；農村發展及水土保持署及所屬「業務費」預算凍結10%案；「動物保護管理-建置我國寵物管理及產業健全發展計畫」預算凍結10%案；「農田水利跨域整合永續發展計畫」預算凍結10%案。

「農業發展-01補助農業特別收入基金」預算凍結5億元案；「農業科技研究發展」預算凍結2000萬元案，以及 「農民保險業務」預算凍結1000萬元案等。

農業部長陳駿季表示，前述凍結案預算金額約33.9億，各項施政計畫均是配合國家政策及農業發展而循序推動，前述各項預算攸關改善農業經營環境、確保農民權益、維護國人健康等，為應業務推動實際需求，感謝委員予以支持並解凍。

飼料 農民 農業部

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