你的早餐是「間諜蛋白質」？小心脂肪陷阱 營養師：選錯等於吃油

早餐最愛燒餅油條夾蛋加鹹豆漿嗎？營養師趙函穎指出人人都希望吃一份營養又有滿足的早餐，不少人會選擇有肉有蛋的餐點，以為這樣就是補充蛋白質的好選擇，然而蛋白質的來源不只分好壞，還藏著「油脂陷阱」，提醒大家「蛋白質不等於健康」，選錯等於攝取一堆油脂！

營養師趙函穎在臉書發文，提到蛋白質主要分為兩大類，包含植物性蛋白質，如豆腐、豆漿、堅果等，含較多的不飽和脂肪酸；還有動物性蛋白質，如雞肉、豬肉、牛肉、魚跟海鮮等，而大部分的肉類飽和脂肪跟膽固醇都比植物性蛋白質來得多。台灣早餐店常見的豬肉蛋漢堡、燒餅油條夾蛋等等，讓許多人以為可以補充蛋白質，其實是不知不覺吃下更多脂肪。

趙函穎以大家最愛的三種組合為例：漢堡加冰奶茶、鐵板麵加紅茶、燒餅油條夾蛋加鹹豆漿，指出熱量分別高達720、730、850大卡，雖然都是大家熟悉又喜歡的早餐，但本質上更像是在吃油脂加上精緻澱粉，如果每天吃進這樣的熱量與油脂，會讓身體一大早就處在沉重負擔中，更別提真正需要補充的「優質蛋白質」。

趙函穎提醒早餐不需要大改飲食習慣，也不必花時間準備，懂得避開油膩的「間諜蛋白質」，改用植物性蛋白質，就能開啟一天滿滿活力！