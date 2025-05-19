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零關稅紐乳價格未見調降 公平會：已立案調查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台紐經濟合作協定今年上路，但民眾反映市售紐乳價格卻未見調降，對此公平會已對此立案調查。圖／聯合報系資料照片
台紐經濟合作協定今年上路，但民眾反映市售紐乳價格卻未見調降，對此公平會已對此立案調查。圖／聯合報系資料照片

台灣與紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），今年起紐西蘭進口液態乳關稅將由每公斤14元降至零，然而即便已零關稅，但市售紐乳價格卻未見調降。公平會代理主委陳志民今表示，已對此立案調查。

立法院經濟委員會處理或審查114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等30案；處理或審查114年度中央政府總預算有關公平交易委員會主管預算凍結案等8案。

立委鄭正鈐質詢時指出，紐西蘭牛乳在過去只要是關稅配額內都是免關稅，配額外的話是每公斤14元，如今已全面零關稅進口，但零關稅卻未反映在價格調降上，零關稅後的價差究竟跑哪去了？至少酪農也要得到好處，但看來卻並非如此。

農業部長陳駿季表示，台灣每年進口生乳約5.8萬噸，其中鮮乳約3.9萬噸，而紐西蘭鮮乳僅約4000噸，對市場影響力沒有這麼不大，而酪農與乳品廠間的契約都包含基礎乳價機制與獎金等，都屬於雙方合意，假如有不正常情況發生就會介入了解。

公平會代理主委陳志民表示，針對零關稅的紐西蘭牛乳價格未見調降的問題，公平會已立案調查當中，但因為檢舉案多，尚無法承諾何時可公布結果。

農業部 紐西蘭 主管

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