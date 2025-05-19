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低頭滑手機、電腦看整天 醫：小心頸因性頭痛找上門

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽指出，頸因性頭痛可透過中醫針灸，搭配姿勢改變與運動，能有效緩解頭痛。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／南市醫提供
台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽指出，頸因性頭痛可透過中醫針灸，搭配姿勢改變與運動，能有效緩解頭痛。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／南市醫提供

因科技發展快速，現代人長時間久坐在電腦桌前、或是長期滑手機等不良姿勢習慣增加，頸因性頭痛也成為益發常見的健康問題，台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽表示，頸因性頭痛常被誤診為其他類型頭痛，若能及早正確診斷並搭配中醫療法，就可有效緩解疼痛。

台南一名51歲林姓男子因從事辦公室管理工作，長年久坐已導致肩頸僵硬，近半年來更頻繁出現後腦與頸部疼痛，伴隨頭暈、耳鳴等症狀，嚴重影響日常生活，林男雖曾到西醫接受治療並服用肌肉鬆弛劑，但症狀未見顯著改善，進而轉診到市立醫院中醫部。

翁瑞陽表示，林男就診時，因肩頸肌肉緊繃，氣血運行不暢，導致頭痛反覆發作，而類頭痛多與頸部結構失衡有關，需調整肩頸與背部整體張力分布，才能真正改善症狀，因此治療時採用針灸為主，輔以鬆解肌肉與氣血調理，治療期程約4周。

他說明，林男治療後頭痛頻率與強度明顯下降，其中，後腦疼痛減輕約7成，頭暈與頸部僵硬也獲得顯著改善，後續也加強衛教宣導，提醒其注意日常姿勢，避免久坐造成再度發作。

台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽表示，長時間且姿勢不良使用3C產品，導致肩頸僵硬、頭痛，可能是頸因性頭痛。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／南市醫提供
台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽表示，長時間且姿勢不良使用3C產品，導致肩頸僵硬、頭痛，可能是頸因性頭痛。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／南市醫提供

頭痛 久坐 中醫

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