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影／未讓行人致傷罰鍰提高 路權團體：教育跟設計更重要

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
還路於民行人路權促進會等民團與民進黨立委林月琴（左二）上午在立法院舉行「殺傷力越大責任越大：交通3E先建立 行人駕駛不對立」記者會，呼籲政府應負起治理責任，走向以人為本的交通文化。記者陳正興／攝影
還路於民行人路權促進會等民團與民進黨立委林月琴（左二）上午在立法院舉行「殺傷力越大責任越大：交通3E先建立 行人駕駛不對立」記者會，呼籲政府應負起治理責任，走向以人為本的交通文化。記者陳正興／攝影

交通部日前預告將修法調高未禮讓行人致傷罰鍰上限，輕傷1.8萬元，重傷3.6萬元，預計6月底上路，但相關團體反彈，主張應一併提高行人闖紅燈罰責，對此民進黨立委林月琴上午與還路於民行人路權促進會、桃園市人本交通推動協會、行人零死亡推動聯盟、台南市人本交通促進協會、台灣安全駕駛監督聯盟、高雄市行人路權促進會、門必斯行人安全促進會等民間團體共同舉行記者會，民團表示，輿論再次突顯我國駕駛教育中，對於「傷害力越大、責任越大」這項普世價值的理解與實踐仍有不足，而外國如美國紐約等地，早已推動行人任意穿越馬路除罪化，值得台灣有關單位借鏡。

還路於民行人路權促進會等民團與民進黨立委林月琴（左三）上午在立法院舉行「殺傷力越大責任越大：交通3E先建立 行人駕駛不對立」記者會，呼籲政府應負起治理責任，走向以人為本的交通文化。記者陳正興／攝影
還路於民行人路權促進會等民團與民進黨立委林月琴（左三）上午在立法院舉行「殺傷力越大責任越大：交通3E先建立 行人駕駛不對立」記者會，呼籲政府應負起治理責任，走向以人為本的交通文化。記者陳正興／攝影

闖紅燈 路權 行人

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