婦癌乳癌攝護腺癌PARP抑制劑 健保6月起擴給付

健保署今天公布，擴增癌症標靶藥PRAP抑制劑給付，與國際指引接軌，新增適用晚期高度惡性婦科癌別、早期乳癌與攝護腺癌第一線治療者，新制6月1日上路，約775名病患受惠。

婦科癌別及乳癌為台灣女性發生率前10名，攝護腺癌為男性發生率排行前3名。

衛生福利部中央健康保險署藥品共同擬訂會議近期通過2項PARP抑制劑用於「晚期高度惡性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌維持治療」、「早期乳癌術後輔助治療」及「轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線」。

健保署醫審及藥材組長黃育文今天告訴中央社記者，目前PARP抑制劑給付於晚期卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌「具germline/somatic BRCA1/2致病性突變」族群，這次擴增給付於「具HRD陽性且含致病性BRCA突變或基因不穩定」族群。

黃育文說，這次婦科癌別共通過含有olaparib及niraparib成分的2項藥品，根據研究數據，含olaparib成分藥品合併新生血管抑制劑，可延長整體存活期中位數17.9個月；含niraparib成分藥品可延長無惡化存活期11.4個月，預估受惠約526人，挹注年藥費約新台幣6.13億元。

針對乳癌治療，黃育文表示，原本健保僅給付晚期患者，這次擴增至「具germline BRCA1/2突變併HER2陰性高復發風險早期乳癌術後輔助治療」，含olaparib成分藥品可顯著降低42%侵襲性疾病及43%遠端疾病的發生風險，預計受惠約152人，挹注年藥費約2.23億元。

攝護腺癌治療從原本的晚期第二線治療，提前至「具germline或somatic BRCA1/2致病性或疑似致病性突變轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線治療」，含olaparib成分藥品合併男性素抑制劑可延緩無惡化存活期及整體存活期中位數。黃育文說，預計受惠97人，挹注年藥費約1.42億元。

黃育文表示，這次健保擴增PARP抑制劑，對於婦科癌別、乳癌與攝護腺癌皆是完整接軌國際治療指引，更是3大主要醫療科技評估（HTA）組織皆建議給付，新制將於6月1日起生效，3種癌別共計嘉惠約775名癌症病友，挹注年藥費約9.79億元。