好熱！衛福部揭5月熱傷害就診 較去年同期增逾百人次

中央氣象署上午針對雲林、花蓮等6縣市發布高溫資訊示警，指出各地天氣高溫炎熱，今(19)日中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、花蓮縣為黃色燈號，恐36度以上。

衛福部最新統計，昨（18日）熱傷害就診統計達26人次，今年5月截至昨天共總計271人次，目前5月尚未結束，就醫人次已較去年5月170人次，增加101人次。醫師表示，熱傷害屬多重因素，包括戶外氣溫高、民眾長時間戶外活動及工作等，呼籲天熱時，一定要多補充水分、多注意身體變化，一旦出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等熱傷害徵兆，請立即離開高溫環境，若症狀嚴重盡速就醫。

急診醫學會秘書長、長庚醫院急診醫學科學術組講師級主治醫師李智晃說，這波熱傷害人次增加，可能與5月份有幾波高溫所致，加上現在民眾多喜歡戶外活動，包括路跑、騎腳踏車等，或是宗教活動等，都可能使熱傷害就診增加。

李智晃提醒，民眾在高熱環境下工作、運動、活動，必須視自己的體力不要勉強，並多補充水份、適當防曬，出現不舒服症狀要適當休息。

衛福部指出，統計熱傷害定義分別是，一、熱及光的影響，包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致的中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定的熱影響、熱及光的影響，以及過熱，包括氣候過熱所致的意外事故、人為因素過熱所致的意外事故、過熱所致的意外事故。

衛福部表示，保持「涼」爽，降溫避暑是關鍵，建議穿著輕便、寬鬆、透氣的衣服，外出時攜帶遮陽帽、陽傘。另外在室內，關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱能，並且增加空氣流通，及適當開啟風扇與空調。並時時補水，每天喝至少2000㏄白開水，避免含糖、含酒精飲料，以免加重脫水。另外從事高強度的活動或工作者，大量流汗時可適度補充有電解質(鹽分)的液體。

衛福部提醒，留意中央氣象署所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施，隨時留意自己及身邊友人的身體狀況，若出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等熱傷害徵兆，請立即離開高溫的環境，並設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，必要時應盡速就醫。