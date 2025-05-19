冷氣定時關小孩常熱醒！她震驚「大家都吹整晚」 台電曝3動作省荷包

天氣逐漸炎熱，家家戶戶開始打開冷氣。一名母親在Threads發文透露，晚上開冷氣時都會設定時關機，近日和朋友閒聊才知道多數人是開到天亮，也發現小孩總是半夜被熱醒，睡眠品質變得不好。

「我真的嚇到了」，原PO近日和朋友聊天才知道，原來多數家庭夏天冷氣都是吹整晚。她表示自己是個晚上開冷氣都會定時的媽媽，因為吹整晚起床皮膚很乾會不舒服，然而每次時間一到冷氣關了，孩子又熱醒，完全沒辦法好好睡 。

貼文下方網友紛紛給建議，「有一種東西叫做加濕噴霧器，500元就買得到了」、「夏天真的就是吹整晚開整天，一次都開2到3台冷氣」、「自己從小到大房間裡的冷氣都是吹到自然醒才會關」、「除非出遠門，我們冷氣24小時沒在關的」、「那就放加濕器吧！熱醒真的是很痛苦的事」、「現在這種天氣冷氣就24h，異位性皮膚炎小孩房間維持23度」。

另外，台電曾宣導冷氣省電使用說明，建議將冷氣設定在26到28度之間，強調每調高一度就可以省電6%，另外也別忘了定期清洗濾網可以省電10%，加上搭配電扇循環扇可以有效加速冷房效果，吹冷氣時也務必關好門窗避免冷氣外流，如此一來就可以大幅降低家中用電。