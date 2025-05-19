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近期一票人確診！新冠症狀大翻新 醫示警：表現特別多變

聯合新聞網／ 綜合報導
近期國內新冠病毒近期再度升溫，各年齡層兒童就診病例明顯增加。聯合報系資料照
近期國內新冠病毒近期再度升溫，各年齡層兒童就診病例明顯增加。聯合報系資料照

國內新冠病毒近期再度升溫，各年齡層兒童就診病例明顯增加。從僅七、八個月大的嬰幼兒高燒無其他症狀，到國小學童出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛，甚至幼兒園孩童以腹痛合併高燒就醫，臨床表現多變且與一般感冒、流感、腸胃炎難以區分。多名原先被懷疑為單純腸胃不適的小病患，在快篩後確診陽性，本波新冠症狀更加多樣。

兒科醫師顏俊宇在臉書發文指出，目前大部分兒童患者透過口服對症治療，可在三到五天內順利康復；家長無須因確診數回升而過度恐慌。然而，臨床端仍呼籲提高警覺，尤其注意可能與重症相關的警訊。若退燒後，孩子依舊精神不佳、出現喘鳴或胸悶等症狀，應立即回診或轉診大醫院。

顏俊宇提醒，持續性嘔吐、劇烈頭痛或腹痛，以及超過12小時無進食或無排尿，也可能暗示病情惡化。另若觀察到抽搐、意識不清、長時間昏睡、呼吸困難，或嘴唇發白、發紫等情形，家長應盡速帶孩子至急診就醫，以免延誤治療黃金時間。

家長除按時為孩子接種流感與新冠疫苗外，仍應落實勤洗手、戴口罩及維持良好通風。若家中成員出現不明原因高燒，應及早快篩並與醫療單位保持聯繫，以降低病毒傳播及重症風險。疾病管制署副署長羅一鈞也分析，這波新冠疫情預估6月達高峰，提醒民眾盡快接種疫苗，確保有得保護力。

新冠肺炎

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