高鐵加碼28班大學生返鄉5折優惠列車 明天0時開放搶票

為方便大學生提前規畫暑假返鄉行程，台灣高鐵6月17日至6月23日期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，並自5月20日凌晨0時起，按訂位開放時程購票。

高鐵表示，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

高鐵提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。