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台灣連8年登東京備忘錄白名單 海運管理第6名創最佳

中央社／ 台北19日電

交通部航港局今天指出，台灣今年再度登上東京備忘錄（TOKYOMOU）「白名單」國家，這也是台灣連續第8年入選，成績也由去年第14名躍升至第6名，締造歷來最佳表現。

東京備忘錄為世界上最重要的港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪亞洲地區外籍船進行港口國檢查，主要目的為消弭次標準船所帶來潛在海事安全及海洋污染風險。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，東京備忘錄於5月公告最新海運管理績效年報，台灣再次榮登東京備忘錄「白名單」國家，已是連續第8年獲得白名單肯定，成績排名更由去年第14名躍升至第6名，締造歷來最佳表現。

航港局指出，台灣位處東京備忘錄管制範圍，所以東京備忘錄的成績，最能體現國輪管理績效。

另外，美國身為世界第一大經濟體，世界各國透過海運與美國往來非常頻繁，美國海岸巡防隊（USCG）也發展出其專屬船舶檢查及評比機制，獨立於其他港口國管制組織，到訪美國港口的外籍船舶，均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。

航港局長葉協隆說，海運對台灣經濟發展至關重要，航港局積極關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保等議題，並持續推動國際海事組織（IMO）各項公約國內法化，精進台灣國輪管理效能，以具體行動落實國際責任。

航港局指出，未來也將持續攜手優良航商及驗船中心維持東京備忘錄及美國海岸巡防隊的優異成績，共同提升國際海運市場競爭力。

航港局 美國 東京

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