交通部修法加重撞行人罰則 2路權團體抗議「擴大對立」

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，今天出動10多輛車繞行包圍交通部抗議，要求交通部提高行人闖紅燈罰鍰至1.8萬；行人零死亡推動聯盟也舉辦記者會表示，交通部未與各方團體進行充分對話，而是放任「鐘擺式」施政的對立擴大。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會、新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會等10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟說，人本主義的「人」應包含駕駛人及行人，交通部理解錯誤，只把重點放在行人。現在行人違規僅開罰500元，駕駛卻提高到1.8萬元，有違比例原則，造成嚴重對立，呼籲應將行人違規罰鍰也提高至1.8萬元，並讓員警在學校及醫院等機關周邊加強取締。

劉鴻樟指出，行人路權團體提出的「零死亡」只是理想，他2023年提出人車分流觀念，交通部至今無法落實；台灣人嚴重缺乏交通安全意識，2023年因為一句「行人地獄」造成後續一連串的「行車地獄」，包含記點制度、各縣市科技執法及區間測速等，交通部若只用裁罰一定會產生對立，道德規範應該要以心為本。

劉鴻樟表示，近期幾次事故都是因行人慢慢走所導致，交通部現行政策讓行人有很大的保護傘，甚至變成「帝王」。

行人零死亡推動聯盟今早也在立法院舉辦記者會指出，交通部從前年嚴格規範車輛違規，去年被抗議後又大舉放寬，如今再加嚴處罰，短時間內反覆來回改動，搖擺不定，宛如「鐘擺式」施政，導致各類用路人陷入彼此對立的局面，卻忽略真正應負起改善責任的是交通主管機關。

行人零死亡推動聯盟表示，去年交通部大幅限縮人民檢舉交通違規的項目，並刪除多項違規記點處罰，但在道路設計尚未完善的現況下，更應積極推動道路工程與駕駛教育的改革，才能在維護產業正常運作與職業駕駛生計的同時，確保行人等弱勢用路人的安全。但檢舉記點取消近1年，違規情形日益普遍，社會對違規的容忍度也隨之升高。