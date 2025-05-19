熱！6縣市亮高溫黃燈及橙燈 恐36度以上

中央氣象署上午針對雲林、花蓮等6縣市發布高溫資訊示警，指出各地天氣高溫炎熱，今(19)日中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、花蓮縣為黃色燈號，恐36度以上。

橙色燈號：連續3日36度以上包括中台灣雲林縣及南台灣台南市、高雄市、屏東縣。黃色燈號：36度以上，中台灣彰化縣及東台灣的花蓮縣。

氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。