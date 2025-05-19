農業移工聘僱恐錯過季節 陳駿季：希望勞動部獨立審查

農業移工新制已於今年5月9日上路，將原有開放總額1萬2000人擴增至2萬人。然而農業有季節性與時效性，農業部核發資格認定函後還須於90天內向勞動部申請聘僱移工，農民擔憂審查過程太長恐錯過季節需求。農業部長陳駿季表示，希望勞動部針對農業移工可獨立審查，這樣才能符合季節性採收等需求。

5月9日上路的農業移工新制，除將原有開放總額1萬2000人擴增至2萬人外，並擴大產業類別，新增芽菜、草皮及調整食用菇蕈、種苗（水稻育苗）生產規模鬆綁雇主資格。符合資格的農民、農業團體或具備經營事實的事業單位可提出申請，向經營農地所屬農糧署各區分署遞件申請，審查通過後，農業部即核發資格認定函，須於90天內向勞動部申請聘僱移工。

立法院經濟委員會處理或審查114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等30案。

立委楊瓊瓔表示，農民拿到資格認定函還必須到勞動部申請，但是農業有季節性需求，建議農業部應該和勞動部討論如何加速核發流程，否則如果2到3個月才聘請到移工的話，季節需求都錯過了。

陳駿季對此表示同意，他說，因為農業有季節性，會希望勞動部針對農業移工單獨拉出來審查，無論人多人少，至少這樣的審查會更快，承諾本周一定會直接和勞動部長洪申翰來談這件事。

農業部農民輔導司長陳俊言指出，農業部針對核發資格認定函會壓縮時間盡速處理，不過勞動部的審查機制若要調整可能會涉及修法，這部分還需要雙邊來討論。