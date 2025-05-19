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64歲婦輕微跌倒胸椎、腰椎、右髖部骨折 查出嚴重骨質疏鬆

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原醫院放射診斷科主任張家豪醫師，指出患者胸椎第12節及腰椎第1節壓迫性骨折病灶。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院放射診斷科主任張家豪醫師，指出患者胸椎第12節及腰椎第1節壓迫性骨折病灶。圖／衛福部豐原醫院提供

衛福部豐原醫院最近收治64歲婦人，她日常生活中輕微跌倒送醫，卻發現胸椎第12節及腰椎第1節壓迫性骨折，不久又出現右側髖部骨折，經檢查後確診為「嚴重骨質疏鬆」，由骨科團隊手術治療。

豐原醫院骨科醫師蔡尚軒指出，這類個案在臨床上常見，尤其是停經後女性或50歲以上男性，骨質流失，常無明顯症狀，一旦跌倒或受到輕微外力，可能造成嚴重骨折。根據統計，台灣每年約有超過9萬人因骨質疏鬆引發骨折。

豐原醫院近日獲「骨質密度 DXA優良醫院認證」，院方長年對骨質健康篩檢的投入與品質管理獲得專業肯定；放射診斷科張家豪主任指出，骨質密度檢查（DXA）是評估骨質疏鬆精準的工具，早期發現骨質疏鬆可有效預防骨折、降低失能風險。

張家豪主任表示，除了確保儀器準確性，也積極針對高危險族群主動進行篩檢，並與骨科團隊密切合作，讓每位病人獲得從預防到治療的完整照護。

放射科主任張家豪主任與骨科蔡尚軒醫師都呼籲，年滿65歲、停經後女性、有骨折家族史、長期使用類固醇、體重過輕、活動量低或長期茹素者，皆屬骨質疏鬆高風險族群，應定期進行骨密度檢查，提早發現、積極治療，能有效預防跌倒與降低骨折風險，延緩失能，守住老年生活的尊嚴與自主。

豐原醫院骨科醫師蔡尚軒呼籲年滿65歲、停經後女性、有骨折家族史、長期使用類固醇、體重過輕、活動量低或長期茹素者，皆屬骨質疏鬆高風險族群，應定期進行骨密度檢查。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院骨科醫師蔡尚軒呼籲年滿65歲、停經後女性、有骨折家族史、長期使用類固醇、體重過輕、活動量低或長期茹素者，皆屬骨質疏鬆高風險族群，應定期進行骨密度檢查。圖／衛福部豐原醫院提供

骨質疏鬆 壓迫性骨折 主任

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