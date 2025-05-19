最藏油的不是奶酥！「這款」麵包才最肥 營養師點7大地雷：鹹比甜更可怕

熱愛麵包卻擔心熱量超標？最新調查顯示，一顆常見麵包熱量竟可高達500大卡，等同一份正餐！值得注意的是，看似健康的鹹麵包如起司、蔥花等品項，往往隱藏高油脂陷阱，已成減脂族群的「無形地雷」。

營養師李婉萍在臉書發文指出，小小一顆麵包，看起來好像沒什麼，但有些熱高達500大卡，幾乎等於一個便當，而且最邪惡的不是甜麵包，而是很多「看起來健康」的鹹麵包，是熱量地雷，根本不是在吃麵包，是在喝油。李婉萍也幫大家分類了紅燈、黃燈、綠燈區的麵包。

紅燈地雷區（熱量400卡以上） 1.墨西哥葡萄奶酥(115g) 熱量467大卡、糖26.6g=9包糖 2.起司核桃軟歐(160g) 熱量443大卡、糖7.7g=2包糖 黃燈地雷區（熱量300-400大卡） 1.海苔肉鬆沙拉麵包(90g) 熱量366大卡、糖12.8g=4包糖 2.綿密奶香麵包(95g) 熱量383大卡、糖13.8g 綠燈區(300卡以下) 1.抹茶夾心吐司(76g) 熱量254大卡、糖10.6g=3包多糖 2.藍莓乳酪丹麥(70g) 熱量265大卡、糖6.7g=2包糖 3.開心果貝果殼夾心(80g) 熱量135大卡、糖8.2g=3包糖

李婉萍也曾提及，麵包選擇小秘訣，就是避開關鍵字「奶酥／菠蘿／奶油／培根／千層／塔／派」的麵包、選擇無餡無抹醬麵包、選擇比較硬、有嚼勁的麵包。

另外衛福部建議每日精製糖攝取量大約是50g，脂肪每日建議攝取量上限55g，如果一個麵包糖量、脂肪攝取超過三分之一，再配個牛奶、飲料很容易就超標，李婉萍也提醒大家要特別當心。