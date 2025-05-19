高雄稻作空包彈嚴重 立委：農業部不補助就不解凍預算

高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區近期傳出「空包彈」現象，稻穗未結實導致收成大減。立委今天在立法院質詢時要求農業部承諾補助時間，否則就拒絕解凍農業部年度預算。

高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區傳出災情，稻穗未結實、收成大減，農民直言空包彈嚴重，產量幾近腰斬。高雄市農業局日前指出，政府已推動水稻收入保險，正進行產量採樣與評估，作為理賠依據，若達災損啟動門檻，將依規辦理救助。

立法院經濟委員會處理或審查114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等30案。

立委林岱樺質詢時表示，高雄一期作災損相當嚴重，詢問何時會給予補助？隨即話鋒一轉說，假如農業部今天不在質詢台上承諾補助時間，就絕對不會給農業部解凍預算。

農業部長陳駿季表示，目前水稻是採取水稻保險的方式理賠，會針對當地稻作產量來調查，如果這期產量比過去5年的地區性平均產量還少20%就會理賠，當地收穫完1個月內就會來調查，預計6月底到7月中旬間會完成理賠。

立委邱議瑩指出，稻作減產部分，一般天然災害救助金每公頃理賠1.8萬，基本型收入保險每公頃理賠已調高到2萬，但是氣候變遷衝擊下，是否規畫應調高基本型理賠金額上限到3萬元？美濃地區稻作的空包彈程度並不亞於大寮，期待理賠速度要加快，加強型保險也需要加強宣導。

陳駿季承諾，會針對上年度的生產成本調查，若生產成本較高時，會定期滾動檢討。