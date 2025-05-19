快訊

三聯董座徐少東吸金22億潛逃 傳訊兒「司法不公」曝人在這國家

精算罷免／數據推估藍委3到9人過門檻 最危險是她

13萬人籲法務部加重虐童刑責！原不予採納 鄭銘謙改口：研議中

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄稻作空包彈嚴重 立委：農業部不補助就不解凍預算

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區近期傳出「空包彈」現象，立委林岱樺表示，農業部若不承諾補助時間，就拒絕解凍農業部年度預算。圖／取自國會直播頻道
高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區近期傳出「空包彈」現象，立委林岱樺表示，農業部若不承諾補助時間，就拒絕解凍農業部年度預算。圖／取自國會直播頻道

高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區近期傳出「空包彈」現象，稻穗未結實導致收成大減。立委今天在立法院質詢時要求農業部承諾補助時間，否則就拒絕解凍農業部年度預算。

高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區傳出災情，稻穗未結實、收成大減，農民直言空包彈嚴重，產量幾近腰斬。高雄市農業局日前指出，政府已推動水稻收入保險，正進行產量採樣與評估，作為理賠依據，若達災損啟動門檻，將依規辦理救助。

立法院經濟委員會處理或審查114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等30案。

立委林岱樺質詢時表示，高雄一期作災損相當嚴重，詢問何時會給予補助？隨即話鋒一轉說，假如農業部今天不在質詢台上承諾補助時間，就絕對不會給農業部解凍預算。

農業部長陳駿季表示，目前水稻是採取水稻保險的方式理賠，會針對當地稻作產量來調查，如果這期產量比過去5年的地區性平均產量還少20%就會理賠，當地收穫完1個月內就會來調查，預計6月底到7月中旬間會完成理賠。

立委邱議瑩指出，稻作減產部分，一般天然災害救助金每公頃理賠1.8萬，基本型收入保險每公頃理賠已調高到2萬，但是氣候變遷衝擊下，是否規畫應調高基本型理賠金額上限到3萬元？美濃地區稻作的空包彈程度並不亞於大寮，期待理賠速度要加快，加強型保險也需要加強宣導。

陳駿季承諾，會針對上年度的生產成本調查，若生產成本較高時，會定期滾動檢討。

高雄市 農業部 保險

延伸閱讀

糧食自給率40%未達標 陳駿季：2030年也難達到

特別預算支持農業規模僅4.4% 陳駿季：必要時追加爭取

陳駿季：關稅尚未定案 若衝擊擴大將爭取預算助農民

動物收容所安樂死條件增無法自行飲食、排泄等 農業部認同

相關新聞

山區、大台北、東半部仍有午後雷陣雨 天氣風險：規模比昨天小

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，鋒面往北遠離北部雲量偏多，白天高溫炎熱，但各地山區及大台北、東半部仍有午後雷陣雨，...

台鐵北迴線中斷！今首班車柴聯車接駁 行車資訊1次看

台鐵昨下午4時10分因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，為減輕西線中斷對於旅運服務衝擊，及確保東...

凌晨連3起！台東近海3：55發生規模4.3地震 5縣市有感

東部繼昨下午受雷雨影響，台鐵北迴線雙向中斷，今天凌晨3時起連續發生3起地震，其中凌晨3時55分台東縣近海發生規模4.3地...

高雄稻作空包彈嚴重 立委：農業部不補助就不解凍預算

高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區近期傳出「空包彈」現象，稻穗未結實導致收成大減。立委今天在立法院質詢時要求農...

拜登驚傳罹攝護腺癌 醫曝面對沉默殺手需改變生活5件事

紐約時報報導，美國前總統拜登昨（18日）證實罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞已擴散到骨骼，病情為第四期。美國專家指出，癌細胞一...

一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

微波爐是不少人常使用的家電，不過加熱食物的時候，該把東西擺放在微波爐轉盤的哪個位置，才能讓食物受熱更快更均勻呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。