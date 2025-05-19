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台鐵北迴線雙向中斷 台北至花蓮對號車全天開放站票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵北迴線和仁-崇德間因土石泥流淹過軌面導致雙向中斷，台鐵今凌晨1時完成和仁-崇德間東正線試運轉，今日首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供
台鐵北迴線和仁-崇德間因土石泥流淹過軌面導致雙向中斷，台鐵今凌晨1時完成和仁-崇德間東正線試運轉，今日首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供

台鐵昨天下午4時10分因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，除持續進行路線搶修工程，優先利用東小清水溪橋已施作及檢查完成的軌道路線，今（19日）首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。台鐵稍早也公布，今天台北到花蓮間對號列車開放站票，不需換補票，以加強疏運旅客，且18點前調整列車班次。

台鐵指出，今 (19) 日台北＝花蓮間對號列車開放站票，不需換補票。停駛列車包括樹林=花蓮236次、和平=花蓮432次、花蓮=樹林247次、花蓮=和平229次、花蓮=和平431次、花蓮=羅東285次。至於環島觀光列車台北=花蓮=台東間（經北迴線停駛）1次行駛至台東站止，2次改由台東站始發。

台鐵也指出，和平=新城間採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁，18點前列車運行班次調整如下：

1. 對號列車(台北=和平)：

(1) 172次行駛至宜蘭站(宜蘭=花蓮間停駛)。

(2) 282次行駛至羅東站(羅東=花蓮間停駛)。

(3) 228次行駛至蘇澳新站(蘇澳新=花蓮間停駛)。

(4) 422次、218次、222次、224次、426次、428次、232次、432次、434次、442次行駛至和平站。

2. 對號列車(花蓮=新城、和平=台北)：

(1) 花蓮到新城間，經行駛至新城站後，以柴聯車編組進行新城=和平間鐵路接駁服務。

(2) 181次由宜蘭站始發(花蓮=宜蘭間停駛)。

(3) 285次由羅東站始發(花蓮=羅東間停駛)。

(4) 273次由蘇澳新站始發(花蓮=蘇澳新間停駛)。

(5) 417次、219次、221次、421次、423次、477次、229次、431次、283次、235次由和平站始發。

3. 對號列車(新城=花蓮=台東)：

(1) 順行：422次、222次(瑞穗止)、224次、426次、228次、428次、232次(壽豐止)、432次、434次。

(2) 逆行：219次、417次、221次、273次、421次、423次、477次、431次、283次(壽豐=新城)、229次(瑞穗=花蓮)。

4. 區間(快)車(順行)：行駛至和仁站。

5. 區間(快)車(逆行)：行駛至崇德站。

觀光列車 花蓮 羅東

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