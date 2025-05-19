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山區、大台北、東半部仍有午後雷陣雨 天氣風險：規模比昨天小

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周六前全台白天高溫都會達30度以上，尤其台北盆地、中南部內陸或花東縱谷地區，有機會達36度。本報資料照片
周六前全台白天高溫都會達30度以上，尤其台北盆地、中南部內陸或花東縱谷地區，有機會達36度。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，鋒面往北遠離北部雲量偏多，白天高溫炎熱，但各地山區及大台北、東半部仍有午後雷陣雨，外出仍要攜帶雨具。

歐宗學說，昨天受鋒面接近影響大氣較不穩定，配合南風環境帶來水氣，午後在各地山區、大台北及東半部都有旺盛的對流雲系發展帶來雷陣雨，部分地區短時降雨強度相當高，新北石碇、花蓮秀林都有雨量站的時雨量超過80毫米，也對交通造成影響。

歐宗學指出，今天的天氣跟昨天相似，鋒面仍在台灣北方海面，但會逐漸往北遠離，受鋒面外圍的雲系以及中高層水氣影響，北部、東北部上午雲量偏多以多雲天氣為主，其他地區晴時多雲。午後時段仍會有熱對流雲系發展，預估整體發展規模比昨天小一些，但大台北及東半部仍要留意會有短時較大雨勢機會。

明天到周五鋒面都較為偏北遠離台灣，歐宗學指出，在偏南至西南風環境中，水氣仍稍微多一些，且有中高層雲系陸續通過台灣附近，預估北部、東北部天氣以多雲為主，山區及部份近山平地有午後雷陣雨，但降雨規模會比今天再小一點；中南部沿海晨間有零星陣雨機會，白天天氣轉好，午後內陸山區有局部短暫雷陣雨；花東同樣要留意午後雷陣雨。

歐宗學指出，本周要注意高溫，未來這幾天除少數靠海或雲量偏多地區，全台白天高溫都會達30度以上，尤其台北盆地、中南部內陸或花東縱谷地區，氣溫更高，有機會達36度。

歐宗學指出，周六鋒面再次逐漸南下接近，預估下半天起北部、東北部就有機會轉為間歇性陣雨天氣，其他地區預估大致維持午後陣雨天氣，但其他時段不是完全的穩定天氣，要看後續鋒面發展動態，需要再追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 鋒面

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