一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

微波爐是不少人常使用的家電，不過加熱食物的時候，該把東西擺放在微波爐轉盤的哪個位置，才能讓食物受熱更快更均勻呢？答案竟不是擺放在中間！

臉書粉專「約翰家庭百貨」指出，使用微波爐加熱食物時，為了獲得更均勻的加熱效果，可以根據不同微波爐的類型調整加熱方式。

一類是「轉盤式微波爐」，由於微波從側邊單向發射，轉盤旋轉可使食物均勻受熱。為達最佳效果，建議將食物放置在轉盤的「邊緣位置」，利用旋轉使其各部分均勻加熱。

另一類則是「平台式微波爐」，此類型的微波爐沒有轉盤設計，微波從底部發射，整體加熱比較均勻，使用此類微波爐時，建議在加熱過程中間暫停一次，將食物翻動或攪拌，以確保各部分均勻受熱。

營養師指出，微波爐加熱時間短、用水少，反而能幫食物保留更多營養。並建議加熱時用紙巾覆蓋食物，防止濺出並鎖住濕氣；另外使用大容器、盡可能將食物攤平，且在加熱過程中攪拌，有助均勻受熱。