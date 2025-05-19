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明起飆37度以上 吳德榮：周六下午鋒面接近北台轉雨降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明天到周五各地晴朗穩定，最高氣溫37度以上，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
明天到周五各地晴朗穩定，最高氣溫37度以上，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

天氣熱，注意防曬。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地區晴朗，午後雲量增，山區及東半部有局部陣雨或雷雨的機率。白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑。

今各地區氣溫為：北部22至34度、中部22至35度、南部24至36度及東部21至34度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日至周五(20至23日)滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑；山區及東半部午後偶有局部短暫降雨的機率。周六(24日)鋒面接近，各地仍偏熱；下午起北部雲量增、氣溫略降，轉有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬調整為，下周日、一(25、26日)鋒面南下，結構鬆散，各地雲量略增，有局部短暫陣雨的機率，北台氣溫降、略轉涼。下周二、三(27、28日)鋒面南移至巴士海峽，逐漸減弱消散，山區午後有短暫陣雨機率，氣溫回升。美國模式末期的模擬，除了微弱鋒面，南海還有「熱帶擾動」發展。型態差異很大，應繼續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 鋒面 防曬

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