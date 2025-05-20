手機是「好眠殺手」！東大教授：健康睡前儀式 比高級寢具有用

根據日媒「President online」報導，許多人飽受睡眠困擾，起床後仍感覺疲憊。日本睡眠生理學專家、東京大學研究所教授林悠指出，打造一個適合入睡的環境是提升睡眠品質的關鍵，並提供了多項經科學研究證實的實用建議。

教授特別點名智慧型手機為「首要元凶」。因手機、平板或電腦發出的藍光對視網膜神經細胞刺激尤其明顯，即使只是睡前短暫使用，藍光會抑制褪黑激素分泌，向大腦發出保持清醒的訊號，導致難以入睡，並可能讓生理時鐘延後。即使是宣稱能過濾藍光的裝置，效果也有限。睡前如想閱讀，紙本書是最佳選擇，手機最好在睡前一小時就關機並拿出臥室。

除了手機，任何形式的光線都會干擾睡眠。部分觀點鼓勵利用清晨自然光喚醒，但教授提醒，這只適用於日出而作的人。對於習慣在早上六至八點起床的上班族，提早透入的光線只會讓早晨的睡眠品質下降。他建議使用遮光窗簾，盡可能阻絕所有光源。臥室照明也應調整，避免使用刺眼的白光，改用暖色系、低照度的間接照明。此外，室溫對睡眠至關重要，最適宜的溫度範圍是攝氏20至25度，即使是夏天也應適度使用冷氣，健康比省電更優先。

教授最後強調，許多人在睡不好時，第一時間會想更換昂貴的床墊或枕頭，但科學研究顯示，睡眠時間的規律性和整體的作息習慣，對睡眠品質的影響遠大於寢具本身。雖然選擇合適的枕頭很重要，但投入大筆金錢購買高級寢具前，應優先改善睡眠環境與生活習慣，並調整臥室的光線、溫度，建立健康的睡前儀式，才是真正有效提升睡眠品質、告別疲憊的根本之道。