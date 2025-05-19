聽新聞
0:00 / 0:00
凌晨連3起！台東近海3：55發生規模4.3地震 5縣市有感
東部繼昨下午受雷雨影響，台鐵北迴線雙向中斷，今天凌晨3時起連續發生3起地震，其中凌晨3時55分台東縣近海發生規模4.3地震，最大震度為台東縣2級。
花蓮縣秀林鄉今天凌晨3時18分發生規模3.1地震，地震深度18.8公里，最大震度花蓮、南投縣2級；17分鐘後，花蓮縣秀林鄉於3時35分再發生規模3.5地震，地震深度19公里，最大震度花蓮及南投2級、台中1級。
20分鐘後，台東縣近海於3時55分發生規模4.3地震，地震深度39.4公里，各地最大震度為台東2級，花蓮縣、高雄縣、屏東縣、雲林縣1級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言