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凌晨連3起！台東近海3：55發生規模4.3地震 5縣市有感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東部今晨3時起連續發生3起地震，其中凌晨3時55分台東縣近海發生規模4.3地震，最大震度為台東縣2級。圖／中央氣象署提供
東部今晨3時起連續發生3起地震，其中凌晨3時55分台東縣近海發生規模4.3地震，最大震度為台東縣2級。圖／中央氣象署提供

東部繼昨下午受雷雨影響，台鐵北迴線雙向中斷，今天凌晨3時起連續發生3起地震，其中凌晨3時55分台東縣近海發生規模4.3地震，最大震度為台東縣2級。

花蓮縣秀林鄉今天凌晨3時18分發生規模3.1地震，地震深度18.8公里，最大震度花蓮、南投縣2級；17分鐘後，花蓮縣秀林鄉於3時35分再發生規模3.5地震，地震深度19公里，最大震度花蓮及南投2級、台中1級。

20分鐘後，台東縣近海於3時55分發生規模4.3地震，地震深度39.4公里，各地最大震度為台東2級，花蓮縣、高雄縣、屏東縣、雲林縣1級。

台東 地震 花蓮

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