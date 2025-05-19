台鐵北迴線中斷！今首班車柴聯車接駁 行車資訊1次看
台鐵昨下午4時10分因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，為減輕西線中斷對於旅運服務衝擊，及確保東部幹線鐵路運輸服務，並持續進行路線搶修工程，台鐵優先利用東小清水溪橋已施作及檢查完成的軌道路線，今（19日）首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。
台鐵說明，為盡速恢復鐵路運輸服務，已於今（19日）凌晨1時完成和仁-崇德間東正線試運轉，確保路線安全無虞。今日首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務，截至今中午12時前相關行車資訊調整如下：
一、對號列車班次調整
1. 台北-和平：
(1) 402次及278次行駛至羅東站
(2) 406次、410次、272次、472次、280次、218次行駛至和平站
(3) 170次行駛至南澳站
(4) 212次行駛至花蓮站
2. 對號列車（花蓮-新城、和平-台北）：
(1) 花蓮到新城間，除215次及217次全區間停駛外，經行駛至新城站，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務
(2) 401次及271次由羅東站始發
(3) 211次、175次、411次、415次由和平站始發
(4) 177次由南澳站始發
3. 對號列車（新城-花蓮-台東）：
(1) 順行班次：402次、406次、408次、410次、472次、272次、278次、280次
(2) 逆行班次：401次、207次、211次、407次、411次、271次、217次、415次
4. 停駛列車如下：樹林-新城408次、七堵-花蓮554次、花蓮-台東602次、花蓮-蘇澳新203次、花蓮-樹林215次、台東-七堵653次。
二、區間（快）車終點站調整
順行：行駛至和仁站止
逆行：行駛至崇德站止
三、啟動和平-新城間柴聯車鐵路往返接駁服務
四、觀光列車調整
環島觀光列車台北-花蓮-台東間（經北迴線停駛）1次行駛至台東站止，2次改由台東站始發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言