台鐵北迴線中斷！今首班車柴聯車接駁 行車資訊1次看

台鐵昨下午4時10分因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，為減輕西線中斷對於旅運服務衝擊，及確保東部幹線鐵路運輸服務，並持續進行路線搶修工程，台鐵優先利用東小清水溪橋已施作及檢查完成的軌道路線，今（19日）首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。

台鐵說明，為盡速恢復鐵路運輸服務，已於今（19日）凌晨1時完成和仁-崇德間東正線試運轉，確保路線安全無虞。今日首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務，截至今中午12時前相關行車資訊調整如下：

一、對號列車班次調整

1. 台北-和平：

(1) 402次及278次行駛至羅東站

(2) 406次、410次、272次、472次、280次、218次行駛至和平站

(3) 170次行駛至南澳站

(4) 212次行駛至花蓮站

2. 對號列車（花蓮-新城、和平-台北）：

(1) 花蓮到新城間，除215次及217次全區間停駛外，經行駛至新城站，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務

(2) 401次及271次由羅東站始發

(3) 211次、175次、411次、415次由和平站始發

(4) 177次由南澳站始發

3. 對號列車（新城-花蓮-台東）：

(1) 順行班次：402次、406次、408次、410次、472次、272次、278次、280次

(2) 逆行班次：401次、207次、211次、407次、411次、271次、217次、415次

4. 停駛列車如下：樹林-新城408次、七堵-花蓮554次、花蓮-台東602次、花蓮-蘇澳新203次、花蓮-樹林215次、台東-七堵653次。

二、區間（快）車終點站調整

順行：行駛至和仁站止

逆行：行駛至崇德站止

三、啟動和平-新城間柴聯車鐵路往返接駁服務

四、觀光列車調整

環島觀光列車台北-花蓮-台東間（經北迴線停駛）1次行駛至台東站止，2次改由台東站始發。