台鐵北迴線中斷 卓榮泰：徹夜搶修中盼儘速恢復運行
午後雷雨轟炸，台鐵北迴線和仁至崇德間軌面昨遭土石泥流淹沒，電車線被沖斷，雙向中斷。行政院長卓榮泰指出，台鐵人員徹夜搶修中，他已指示相關單位務必「安全第一」，盡速回復鐵路正常運行，也請附近居民慎防坍方及落石，避免前往山區活動。
卓榮泰深夜在臉書發文指出，花蓮強降雨導致和仁-崇德河水湍急，沖下土石泥流淹過軌道，台鐵電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通，交通部已啟動公路、航空、海運疏運接駁，請大家密切留意交通部更新交通資訊。
卓榮泰表示，目前台鐵同仁仍在徹夜搶修當中，他已指示相關單位務必以「安全第一」為首要，盡速回復鐵路正常運行；近日可能還會有強降雨，山區土石含水量較高，請附近居民慎防坍方及落石，避免前往山區活動。
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