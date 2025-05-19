年輕紅唇族減少 專家憂改抽電子煙

衛福部口腔司統計，成人及青少年嚼檳率逐年下降，總嚼食人數從最早的兩百萬，迄今約六十萬人，看似好事，但專家警示，不少年輕紅唇族轉向吸食電子煙、喪屍煙彈，新興菸品與毒品結合，對人體危害更大。

國際癌症研究中心（ＩＡＲＣ）已認定檳榔為一級致癌物，台灣曾被稱為檳榔王國，這也導致口腔癌長期位居男性十大癌症排行。台灣頭頸部腫瘤學會理事長、台北馬偕耳鼻喉頭頸部資深主治醫師呂宜興表示，口腔癌成為青壯年（廿五至四十四歲）男性最常罹患的癌症，最新統計顯示，每年逾八千名新診斷口腔癌個案，約三三○○人死於口腔癌。

建築工程師胡先生說，十年前在工地監工時，近九成工人是「紅唇」族，但近年年輕工人嚼食檳榔的比率明顯下降。

盡管年輕世代逐漸遠離檳榔，但國教行動聯盟理事長王瀚陽卻感到憂心，年輕世代次文化已轉為新興菸品，可能夾帶喪屍煙彈等新興毒品，引發毒駕、成癮問題，政府應嚴格取締，別讓新興菸危害下一代健康。