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檳榔專法卡關 監委：今年須上路

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導
「檳榔防制法」草案去年正式預告頒布，除要求檳榔攤登錄，也畫出限制嚼食檳榔場域，如遊覽車等。記者林俊良／攝影
「檳榔防制法」草案去年正式預告頒布，除要求檳榔攤登錄，也畫出限制嚼食檳榔場域，如遊覽車等。記者林俊良／攝影

「檳榔健康危害防制法」草案去年正式預告頒布，除要求檳榔攤需登錄，另限制在遊覽車等場域不得嚼食檳榔，引發反彈。由於監委要求今年必須上路，衛福部加緊腳步，最近將邀集相關業者開會協商，希望尋求共識，以期順利實施。

衛福部於二○二四年底預告「檳榔健康危害防制法」（檳榔防制法」）草案，禁止未成年人及孕婦嚼檳榔，各級學校、醫事機構、遊覽車等處列為禁檳場所，且販售業者須登錄才能販售。

草案預告期於今年二月十七日截止，共收四四二三則意見，以「建議暫緩推動」居多，認為此草案不應於今年貿然執行。不少遊覽車駕駛認為，長久以來，開車時嚼檳可提神，但草案禁止在遊覽車上吃檳榔，不合理。檳榔販售業者認為，現行販售點大都位於路邊的鐵皮屋，根本沒有住址，實務執行困難。

口腔司司長張雍敏說，目前仍在整理資料，將於近日內召開會議，持續與相關業者協調。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟工作小組莊麗真表示，檳榔防治法已延宕廿餘年，依照現行規定，檳榔入口，卻不受食安法規範，等於無法可管，政府訂定專法確實有必要。至於業者、農民提出強烈反對，主要原因為溝通不足，大部分檳榔業仍不夠了解法條內容，政府在宣導上應該再加把勁。

她並建議先送出行政院版本，透過跨部會合作，協助農民轉作與轉業輔導，以早日完成立法程序。

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