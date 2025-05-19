會考／自然近半推理題 讀懂還要會用

今年自然科圖表題占八成六，學生認為只要觀念對、理解圖表就能解題。教師指出，今年考題多結合生活經驗，建議學生不只要讀懂課本，還要「用」懂課本；在學習自然時，不要等待答案，而是要多思考、了解「為什麼」。

台北市萬華國中生物教師王美玲說，今年自然科考題共五十題，四十三題有圖表，題目由基本題到進階活用題，難易適中、具鑑別度。今年題型分布，生物、地科和跨科占五十％，理化約占五十％，另外，推理應用題目也占約一半，考生除讀懂課本，還要用懂課本。難題落在約卅多題，有對學生而言較陌生的情境，或是需要整合概念。

葉姓考生提到，今年題目不用複雜計算，但是圖表題多，只要觀念對，理解圖表就可以解題。謝姓學生表示，今年不少考題有陷阱，有一題考物理的液化氫能量相同，比較質量與體積，必須看懂並理解圖表才可解題，「我就一度被騙選錯答案，差點失分」。

新北市永平高中地科教師沈文俊指出，會考題目告訴學生，不要等待答案，而是去多思考。他建議學生，在學習自然科學過程中，要真正了解到「為什麼」，縱觀這幾年會考題目，都不斷融入生活探究和跨領域，這不是要增加準備難度，而是鼓勵學生用更宏觀的視野，用科學素養解決實際問題。

自然科補教老師楊過表示，自然科素養題若能掌握，基本上可到Ａ等級。但部分題目出題方式可能讓「會的學生寫錯」，以四十五題為例，若單看圖片給予的流血間距，出血的時間正好是五分鐘，並非過長，但題幹其實給了「等了卅秒」的條件，代表已多等卅秒，該題不是問學生是否弄懂課程觀念，而是看學生有無抓出關鍵字、發現陷阱。