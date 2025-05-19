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會考／英文克漏字題組 考驗閱讀速度

聯合報／ 記者李芯許維寧余采瀅洪子凱郭韋綺／台北報導

國中教師認為，今年國中會考英語閱讀、英語聽力試題難易適中，最後的克漏字題組題目長，但其實當中也夾雜容易作答的題目，鼓勵學生作答時不能放棄。英聽測驗則結合各種生活情境，還可聽到具有台灣在地特色的「垃圾車」音樂。

英文科補教老師林熹分析，今年英文科中間偏易，難題則落在最後題組卅八至四十三題，考時態亦考文意，但都屬於「延後出處」考題，光看問題選項會較茫然，多要閱讀完整篇文章才能作答，對於閱讀速度慢的學生會較吃力。

新北市永和國中英文教師蔡鈺伶認為，閱讀題組延續往年方向，題材豐富、主題多元，除了常見的短文，還有社交媒體對話。考題首次出現英國政治諷刺漫畫，還有納入城市旅遊卡圖文資訊、在自家農場打工經驗等。還有第廿九、卅的圖文題，描述復活島居民為搬運巨石砍伐樹木，後來生態被破壞，最後一棵樹倒下時，也是居民消失的時候，呼籲珍惜大自然。

蔡鈺伶說，最後的克漏字題組通常是學生最弱的部分，看到題目那麼長，有可能會先放棄，但她鼓勵學生作答時不能放棄，該題組也有夾雜容易作答的題目。張姓考生表示，克漏字難度有降低、不會太難，班上也有考生提早考完交卷。

李姓考生說，這次英語科單選題目包含時態、主被動等考題，算滿簡單，單字不會太艱深，題組閱讀雖有部分專有名詞，反覆多看幾遍很快就能融入情境。宋姓考生說，這次題型中規中矩，和平常做的練習題型差不多，在答題上比較有把握。

台南市忠孝國中英文教師莊筱芸認為，今年英聽測驗為了讓學生更了解語境，除了適時搭配音效，談話者更會透過語氣表達情緒，幫助學生了解內容。取材方面都以學生生活情境為主，包含學鋼琴、父親節慶祝計劃、購物清單。

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